Alumnos de la EET N° 1 se preparan para competir con su innovador auto ecológico

Alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica (EET) N° 1 General Francisco Ramírez, de Paraná, volverán a participar este año en la competencia de autos ecológicos Desafío Eco 2018, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Entusiasmados, ya están trabajando en los talleres en el armado del vehículo para ponerlo a punto y probarlo en pista la semana que viene.

Es la cuarta vez que los chicos que concurren a la EET N° 1 se animan a formar parte del certamen, que congrega a cientos de escuelas técnicas del país que buscan ganarse un lugar en los primeros puestos de una competencia que año tras año suma nuevas exigencias y anima a los estudiantes. En este marco, Sebastián Alegre, el profesor de Mecánica, comentó a UNO: "Empezamos hace dos semanas con la estructura del auto y ahora estamos ya en la parte del armado fino, o sea del acelerador y los frenos, listos para montar los ejes y las ruedas, viendo que funcione todo bien. Esperamos tenerlo terminado esta semana, para coordinar con los chicos de la escuela N° 100 Puerto Nuevo, que nos van a dar una mano para hacer la carrocería".

Ya el año pasado ambos establecimientos sumaron su experiencia y los estudiantes que egresan con el título de técnicos en Construcción Naval aportaron sus saberes en el trabajo con plástico reforzado con fibra de vidrio, material que utilizan para la fabricación y la reparación de las embarcaciones, para lograr confeccionar una carrocería liviana y rígida para el vehículo ecológico.

Alegre explicó que cada año cambia el reglamento en cuanto a cómo deben presentarse los autos, pero la temática y la duración de la carrera es la misma que en ediciones anteriores: habrá una picada de un 1/8 de milla, es decir, 200 metros, tras la cual se realizarán dos competencias de velocidad pura, en la que ambos conductores deberán dar una vuelta en el menor tiempo posible en cada prueba; y una carrera posterior de una hora y media con cambio de pilotos. "Este año son más largos los autos y para transportarlo hasta Buenos Aires es más complicado", observó.

El fin de semana en que se disputen las distintas instancias de la carrera en la pista podrán estar presentes seis alumnos de Electromecánica y Electrónica y dos docentes, pero son muchos más los que prestarán apoyo aunque no puedan estar en el box.

En referencia a los resultados de otras ediciones, comentó que en 2017 debieron abandonar en la penúltima vuelta por un desperfecto técnico, pero en esta oportunidad perfeccionaron el auto, armado con un kit que les entregan los organizadores, con la idea de mejorar su performance. Y si bien hasta ahora solo se animaron a manejar en la pista los chicos, este año habrá una alumna en el equipo que sumará su experiencia con el volante. Se llama Florencia González y se incorporó este año a la EET N° 1 tras mudarse a la capital entrerriana desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Al respecto, la flamante conductora contó a UNO: "Somos tres pilotos en total. Que haya una mujer compitiendo significa un gran logro, porque seguimos ganando terreno. En las escuelas técnicas siempre hay mujeres, pero somos minoría, sobre todo en una Tecnicatura en Electromecánica. En mi curso somos tres chicas y hay unos 15 chicos".

A su vez, explicó: "Cuando ingresé a esta escuela este año empecé a ir al taller y me comentaron cómo es la competencia. Me gustó mucho y me entusiasmó la idea de participar en la construcción de un auto desde cero, que es parte del proceso. Hay que trabajar con los fierros, los tornos, soldar. Tenemos que hacer todo nuevo, no podemos reciclar nada de los autos que se fabricaron los años anteriores, ni siquiera la bocina".

Además de Florencia, también trabajan en esta tarea sus pares Santiago Martínez, Juan Eduardo Mega, Lautaro Martini, Mateo Couseiro, Ignacio Sánchez y Enzo Gregorutti, quienes trabajan con la guía y el acompañamiento docente.

"Estimamos que esta semana lo terminaremos y además de juntarnos con los chicos de la EET N° 100 empezaremos con las pruebas, para ver el rendimiento del auto, que mide dos metros de largo por uno de ancho. Me sumé a participar y me propusieron como piloto, lo que me emocionó mucho y enseguida dije que sí", confió la alumna, visiblemente feliz de formar parte de este proyecto.

Por su parte, Fabricio Macchi, jefe de la sección Mecánica, señaló que toda la institución colabora, además de los estudiantes involucrados directamente con la fabricación del auto: "Es el cuarto año que participan y siempre es a pulmón, tratando de que los chicos disfruten del armado y de la carrera", destacó.





Otros desafíos

Cabe recordar que Desafío Eco es un evento que vincula la educación y la ecología conservando los valores de la sustentabilidad, el deporte y la fraternidad entre los jóvenes, explican sus organizadores. En este campeonato nacional participan instituciones educativas de Nivel Medio, cuyos alumnos deben construir un vehículo de emisión cero, basados en un reglamento y un kit de armado.

Sebastián Alegre señaló a UNO que este año la escuela se encargó de afrontar las inscripciones y quienes participan en el proyecto se hacen cargo de reunir los fondos para solventar otros costos que deben cancelar para poder estar en la carrera. En este marco, se postularon para obtener una de las 35 becas que otorgaban los organizadores de la competencia presentando un proyecto de energías renovables, pero no tuvieron suerte. "Ahora tenemos que costear los gastos de la fibra del vidrio y lo más complicado es el transporte y el alojamiento. Estamos realizando los trámites para conseguirlos y algo hemos avanzado", expresó.

A su vez, mencionó que recibieron el apoyo de varias empresas e instituciones para poder avanzar con el proyecto. "Queremos agradecer al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), a Jerárquicos Salud, al Sindicato AMET, a Mc Instalaciones, a JC Pinturas, a Cazorla Polarizados, a la concesionaria Haimovich y a Bulonera del Litoral", dijo.

Quienes quieran colaborar, se pueden contactar con la escuela llamando al (0343) 4241736.