Paraná: vecinos esperan 163 viviendas desde hace 15 años

Hugo Orega, integrante de los vecinos autoconvocados, dialogó con La Mañana de la Red (FM 88.7): "En aquel momento tuvimos que entregar 30.000 pesos para la adjudicación del terreno, para el terreno que era mucho dinero y yo ganaba alrededor de 500 mensualmente".

En este sentido, indicaron que las autoridades aún no informaron una fecha de entrega y agregaron: "Cabe destacar que la mayoría de los 163 vecinos somos empleados públicos que alquilamos y hace 15 años estamos con la esperanza de la casa propia y vemos que el momento es ahora, porque si se siguen demorando y hay cambio de gobierno tenemos, como mínimo, para dos años más".

El barrio Altos del Paraná surgió en 2008, cuando la Cooperativa de Vivienda Río Iguazú LTDA ofreció construir las viviendas que, en el término de tres a cinco años, serían entregadas a cambio de un importe de dinero. Los vecinos abonan desde ese año una cuota para pertenecer a la entidad y, desde entonces, no pueden aspirar a otro plan o adquirir un terreno ya que no cumplirían con los requisitos. "Desde el principio nos empezaron a poner trabas para la financiación, pues al IAPV no le gustaba que viniera esta cooperativa y no lo querían aprobar. Firmamos un convenio donde nosotros cedimos el terreno hasta que las casas se finalizaran. El terreno figura a nombre de ellos, pagamos los impuestos municipales y provinciales, además de una cuota societaria hace 15 años y no hay nadie, la entrega está lejos", remarcó Orega. "Hay familias que se han desarmado, tenido hijos, la mayoría alquilamos y no nos alcanza el dinero teniendo la casa allí y hay casos que están casi terminadas pero no podemos entrar. Vemos que se terminará el barrio, pero todo lo que es la infraestructura interna de las viviendas no está, no hay agua ni luz", denunció.

Ante la consulta de UNO por el inicio de acciones legales para movilizar la finalización de las viviendas, el vecino manifestó: "No podemos, porque firmamos un papel que cede los terrenos hasta que nos entregue la casa. Fuimos a hablar con Daniel Clivio de la Municipalidad de Paraná, Luis Casariego del Ministerio de Planeamiento, Servicios e Infraestructura".

"Hasta el día de hoy no han entregado las viviendas y ya van para 15 años", denunciaron los vecinos, "En la anterior gestión, después de controles y aprobaciones, se inició la construcción en 2016. Cambió la gestión y de nuevo controles y demoras, así como excusas para la construcción".

El año pasado se firmó un convenio en que los vecinos entraron al Plan Reconstruir, para finalizar con todas las viviendas que estaban a medio terminar para finalizarlas en el término de un año. Esta iniciativa se realizaba en conjunto con Nación, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE).

El convenio sería para finalizar la construcción de las viviendas en un plazo de 12 meses, en los cuales Nación enviaría 12 cuotas para controlar el cumplimiento de las metas. Sin embargo, "desde Nación esto está atrasado y desactualizado en sus valores". "El Presidente dio la orden que las viviendas se finalicen en agosto y nosotros vamos al barrio y vemos que falta el 40% del barrio. Hay personas trabajando y a media máquina, pues Nación se atrasó en las cuotas y se desvalorizó. Ahora se hizo un nuevo convenio por seis meses más y no alcanzará, salvo que Nación envíe la plata a la Unidad Ejecutora correspondiente para hacer lo que falta y de allí a las cooperativas", explicó Orega.