Alojamientos temporarios están en la mira y se impulsa su regulación

Los alojamientos tienen fines turísticos y proliferan en la informalidad a nivel país; Entre Ríos no es la excepción. Piden una ley para que estén en regla

Al igual que ya ocurrió en la República Oriental del Uruguay en los últimos meses, el proyecto de ley presentado por Ianni propone crear el Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

“Este un reclamo de los prestadores de servicios y las inquietudes de los consumidores, ante esta situación que preocupa y afecta seriamente al sector”, expresó Ianni, y subrayó: “Este vacío legal que hay en la actualidad hace que un porcentaje altísimo de la actividad se desarrolle dentro de la economía informal, lo que trae aparejada una serie de distorsiones que alteran de manera significativa el funcionamiento de la oferta hotelera y parahotelera tradicional configurando un escenario de competencia desleal”.

Se estima que en Entre Ríos hay casi 50.000 plazas, entre hoteles, hostels, bungalows y cabañas que deben lidiar contra los alojamientos informales de alquiler temporario, sobre todo en los destinos con mayor demanda, y en fechas pico o cuando hay eventos especiales que convocan una multitud, como el Carnaval en Gualeguaychú, o la Fiesta de Disfraces en Paraná, por citar algún ejemplo.

Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) señaló al respecto: “Es un tema complejo, porque es una situación que se viene acarreando desde hace muchísimos años y las plataformas son un problema. Por eso está bien que se regulen o se reglamenten los alquileres temporarios, que se cobre o se multe a las plataformas, o pedirle al prestador que se inscriba en una inmobiliaria turística para que de alguna manera se termine con la ilegalidad, y lograr una competencia más leal”.

No obstante, advirtió: “Si bien es una idea buenísima, la veo difícil de llevar a cabo, porque se le van a cobrar a esos alojamientos, que en la mayoría de los casos son una casa de familia que es alquilada eventualmente, impuestos similares o idénticos que a un hotel, por ejemplo. Pasa algo parecido con los monotributos que se le aplican en cultura a quienes pintan un cuadro o son músicos y no facturan con regularidad; entonces, va a ser muy difícil que tomen la decisión de inscribirse, y van a seguir alquilando de esta forma”.

“Creo que la potestad, el control, debe estar en los estados municipales principalmente, y a partir de ahí empezar a subir los peldaños. Lo fundamental es ensanchar las bases de los contribuyentes para que la ciudad también se ordene con los prestadores del servicio y le demos cierta garantía a los que están formalmente habilitados y homologados. Porque todos debemos pensar que cuando un turista la pasa mal en un hotel o en una casa de alquiler temporario no se va mal con ese lugar sino que se va disconforme con el destino”, subrayó.

Consultado por este tema, Agustín Clavenzani, presidente del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (Empatur) y subsecretario de Turismo Municipal en la capital entrerriana, coincidió: “Una mala experiencia en un establecimiento que no sabemos qué habilitación tiene, no conocemos si cumple con los parámetros de seguridad en el caso de la luz, el gas, la disponibilidad de matafuegos, redunda en perjuicio del destino. Nadie va a decir ‘tuve una mala experiencia en tal alojamiento no homologado’, sino que va a contarlo seguramente en redes sociales refiriéndose a la ciudad a la que fue. Eso le hace mal a toda la batería comunicacional estratégica, prolija, ordenada, pensada y ejecutada por un sector que le dedica tiempo a la promoción de ese destino para que venga más gente”.

“En Paraná tenemos un plan de marketing, que en buena hora beneficia al sector turístico que está haciendo las cosas bien, en regla”, agregó.

Acerca de la iniciativa de regular los alquileres temporarios de viviendas con fines turísticos, sostuvo: “Esta es una demanda del sector turístico nacional que está formalmente constituido, y tiene lógica. Hay que aclarar que no es una problemática regional, ni de Entre Ríos ni de Argentina, sino que está presente a nivel mundial, con posibilidad de solución con un abordaje local o territorial”.

En este marco, advirtió: “En Paraná detectamos que está creciendo la informalidad. Desde el sector público tenemos que bregar porque la competencia sea leal e igualitaria en todos los planos. Hoy las plataformas funcionan como una vidriera y se torna para el consumidor absolutamente sencilla y fácil la adquisición de este servicio en un alojamiento informal que no tiene habilitación; pero hay que considerar que para funcionar como tal, detrás de esto generalmente hay trabajo en negro, no hay una igualdad en términos impositivos y demás”.

“En el caso de Entre Ríos, tenemos una ley provincial de alojamiento turístico. A la vez, hay un sector público y un sector privado que constituyen el Ente Mixto de Turismo, con una decisión política clara y visible del intendente de avanzar en relación al turismo, con inversión en promoción todo el año en medios nacionales, en redes sociales, en grandes eventos como fue la Fiesta del Mate, donde aprovechamos para contarle a la gente de otro lugar sobre Paraná, para que nos visiten en otro momento del año. Y con estas acciones se ven beneficiados los que están formalmente constituidos y los que no. No queremos expulsar a los que no están en regla, sino que la lógica sería incluirlos, pero en un plano de igualdad de condiciones en términos de competencia y de juego”, concluyó Clavenzani, recordando que hoy en la página de parana.tur.ar están todos los alojamientos formalmente constituidos en la capital entrerriana, con más de 3.000 plazas.