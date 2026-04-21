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AJER prepara una movilización para este jueves

La movilización la llevará adelante AJER en conjunto con otros gremios en reclamo por las jubilaciones entrerrianas.

21 de abril 2026 · 15:09hs
AJER prepara una movilización para este jueves

AJER prepara una movilización para este jueves

El secretario general de AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos), José María Segura, expresó una fuerte preocupación por la situación de los jubilados provinciales y el impacto de las políticas salariales actuales, al tiempo que confirmó la convocatoria a una movilización para este jueves en defensa de la caja previsional.

Según explicó, la movilidad jubilatoria pasará a definirse a través de una fórmula establecida por el Gobierno, lo que genera incertidumbre y malestar entre los distintos sectores. “Hay mucha preocupación y una firme decisión de participar de esta marcha y de las acciones que se impulsen para defender la caja”, señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

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La convocatoria es abierta a toda la ciudadanía y contará con la participación de gremios estatales, federaciones y asociaciones de jubilados, así como también organizaciones que, aun no estando directamente involucradas, advierten sobre las consecuencias sociales del deterioro en los haberes. “El empobrecimiento de los jubilados no es un problema aislado, afecta al conjunto de la sociedad”, remarcó.

Preocupación por las jubilaciones y salarios

En ese sentido, Segura destacó que distintos gremios, incluso del sector privado, se suman al reclamo al comprender el efecto que tienen los salarios sobre la economía. “Cuando mejoran los ingresos de los trabajadores activos y jubilados, mejora la sociedad en su conjunto. Esos recursos se vuelcan directamente al consumo: en comercios, supermercados, ferreterías o la compra de bienes. El consumo es uno de los principales motores de la economía y beneficia a todos”, explicó.

Por el contrario, advirtió que una caída en los ingresos de los jubilados profundizará la retracción del consumo interno, que ya atraviesa una situación crítica.

La movilización está prevista para este jueves, con concentración a las 10 de la mañana en la Plaza 1º de Mayo y posterior marcha, desde las 11, hacia la Casa de Gobierno.

Finalmente, el dirigente sindical también hizo referencia a los reclamos propios del sector judicial. Señaló que, al igual que otros gremios, enfrentan un atraso salarial acumulado y cuestionó los topes impuestos en las paritarias, que —según indicó— se ubican por debajo de la inflación. Como ejemplo, mencionó que un escribiente, el cargo inicial en la carrera administrativa del Poder Judicial, percibe actualmente un salario por debajo de la línea de pobreza.

Entre los principales pedidos del sector se encuentran la recomposición salarial, el reconocimiento por título y otras mejoras vinculadas a las condiciones laborales.

AJER Movilización jueves Jubilaciones Salarios
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