Agmer Paraná afirma que los sueldos docentes difundidos no son reales

Agmer Seccional Paraná Susana Peta Acevedo emitió este lunes un comunicado en que descalifica una falsa información sobre los sueldos docentes difundida. "En diversos medios de comunicación, llamativamente, circula una información falsa acerca de los salarios docentes . Es una clara operación de prensa difundiendo números que no son reales, un nuevo acto de vergonzosa gestión", especifican.

Asimismo aclaran que el cargo inicial docente y hasta 12 años de antigüedad tuvo en agosto (a cobrar en septiembre): un haber de $445.586. Un Bono en negro de $40.000 por tres meses (inconstitucional y que no llega a los jubilados/as) y haberes de septiembre (a cobrar en octubre) de $450.000. En tanto la línea de indigencia en agosto es de $405.000 mientras el sueldo del gobernador es $3.000.000, sostuvieron. En tatno agregaron que la "pérdida frente a la inflación en lo que va del año es de 30%".

"Nosotros podemos mostrar nuestros salarios. Contar nuestras infinitas necesidades. Hablar de frente con nuestras comunidades y establecer acciones de solidaridad. Porque tenemos una historia de solidaridad de caminar juntos con nuestras familias en momentos de ajustes brutales como el que ustedes y el gobierno nacional aplican sobre nosotros. ¿Usted puede, señor gobernador, hablar a la sociedad? ¿Puede caminar tranquilo por la provincia? No podrán silenciarnos. No podrán evitar que sigamos luchando. No podrán prohibirnos que sigamos encontrándonos con nuestras comunidades", se expresó en el comunicado titulado "Frigerio miente".

Por otra parte, el gremio destacó la ola de solidaridad nunca antes vista de las familias entrerrianas: "Desde cientos de escuelas de toda la provincia, llegaron los saludos afectuosos de alumnos y padres diciendo que no enviarían sus hijos a las escuelas en solidaridad con los y las docentes".

Por otra parte señalaron que "el pedido de Conciliación obligatoria que solicitó el gobierno en la justicia tiene que ver con este síntoma de impotencia. No puede responder a nuestras necesidades y recurre a la justicia para que no luchemos. Pero ninguna conciliación obligatoria frenará nuestra lucha".