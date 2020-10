Agmer: "Hay mucho más para perder en salud que para ganar en términos pedagógicos"

“Seguimos sosteniendo lo mismo que desde el momento cero, el domingo 15 de marzo. Desde ese momento imaginamos el escenario de retorno y nos genera un enorme preocupación, e inclusive anticipamos lo que pasó. La pandemia está en progreso, y en avance de la cantidad de casos en los departamentos sigue aumentando”.

La virtualidad

“Estamos a cuatro semanas de terminar el ciclo lectivo, que hemos sostenido con gran esfuerzo desde la virtualidad, entendiendo que ésta genera desigualdades. Lo hemos tenido presente y planteado”, expresó a la Radio de UNO por la 97.1 La Red Paraná.

“El 90% de los estudiantes completara virtualmente el ciclo. Si esto será así, vemos con preocupación que se apresure el retorno de algunos, aunque sean pocos, porque esto no contribuye al cuidado de la salud de los trabajadores y estudiantes, ni de sus familiares que estarán expuestos”.

“Entendemos que hay mucho más para perder en salud que para ganar en términos pedagógicos, por cuatro semanas”.

El futuro

“Qué cambiará para el año que viene, no lo podemos garantizar”, afirmó el docente quien enfatizó que no se puede predecir las condiciones que se tendrán en marzo del 2021. “Pero en cuatro meses puede pasar de todo. En Argentina mediará el verano, que será un tiempo favorable desde el punto de vista epidemiológico. Tenemos tiempo de planificar la presencialidad aunque no se puede reemplazar por ninguna virtualidad. Pero este, es el pero momento de la pandemia”, puntualizó.

