Agmer alertó sobre campaña de persecución y estigmatización

En un comunicado expresaron que “la no continuidad del FONID y del Fondo Compensador, sumado a índices inflacionarios de dos dígitos alcanzan, muy sobradamente, para concluir que las y los docentes estamos cada vez más pobres. Hoy, gracias a la “motosierra empobrecedora” del presidente que habla con un perro muerto, la docencia de todo el país cobra sensiblemente menos que el mes pasado, y el anterior, y el anterior. Los datos no mienten: la no continuidad del FONID y del Fondo Compensador, sumado a índices inflacionarios de dos dígitos alcanzan, muy sobradamente, para concluir que las y los docentes estamos cada vez más pobres. De continuar este derrumbe salarial escandaloso –en pocos meses- el anhelo de pertenecer a los sectores medios será, para la mayoría de algunas y algunos, una realidad breve y fugaz”.