Adán Bahl: "Vamos a ser el primer Municipio productor de energías renovables de la Provincia"

El intendente de Paraná, Adán Bahl, realizó este miércoles su balance de gestión de 2022 y presenta los ejes de su último año en la actual administración municipal, para dejar inaugurado el nuevo año legislativo del Concejo Deliberante: “Siento que no fallamos a los que nos acompañaron con su voto de confianza, y a los que no, porque desde un primer día dije que iba a gobernar para todos, sin ningún tipo de distinción ni bandería política, y eso venimos haciendo porque no conozco otra forma de gestionar lo público”. El funcionario no brindó señales sobre su futuro político: si va por otro mandato en Paraná o se lanza a la gobernación.