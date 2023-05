Adán Bahl apuntó contra Sebastián Etchevehere

Días atrás el empresario habló sobre el intendente de Paraná en una charla que brindó en la ciudad de Colón junto a correligionarios de La Libertad Avanza, el partido encabezado por Javier Milei. "Me preocupa lo que veo en Paraná, Concordia y otras ciudades. La marginalidad, gente que está fuera del sistema. No hablo de la gente de brazos caídos, que es la mayoría del sector productivo, sino de los marginados", había dicho a Elentrerios. En este sentido, sobre la gestión de Adán Bahl, expresó: "Es más de lo mismo. Hizo algo para el centro y en los barrios nada: no hay agua, cloacas, seguridad ni limpieza".