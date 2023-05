Abuso sexual a seminarista: piden 10 años de prisión para el cura José Miguel Padilla

La trayectoria de Padilla también se remonta a tiempos de la dictadura militar. Y es que fue capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 del Ejército de San Luis entre 1980 y 1983. Más tarde, durante la democracia alfonsinista, adhirió al levantamiento carapintada de 1987.

José Miguel Padilla Cura.jpg El Diario de La Pampa

El cura fue denunciado en 2019 por Vicente Suárez Wollert, joven oriundo de Santa Elena, quien estuvo en la congregación de Padilla en 2015, cuando tenía 19 años. Relató en la Justicia que llegó desde la ciudad del departamento La Paz a la localidad pampeana de Intendente Alvear y se incorporó como seminarista en el convento de Padilla.

"En octubre de 2019 publiqué una serie de tuits donde fui contando lo que sucedió en el convento. La historia fue levantada por varios medios y, después de dialogar con mi familia y mi terapeuta, tomé la decisión de radicar la denuncia en la Fiscalía de General Pico. Así, la causa comenzó a tramitarse en noviembre de 2019 y en mayo de este año arranca el juicio. No digo que quiero una condena ejemplar, como por ahí se dice en este tipo de causas, sino que quiero una condena justa", contó el joven de 28 años, quien agregó: "Los hechos ocurrieron en la Fraternidad de Belén, una congregación de Capuchinos Recoletos que fundó el cura Padilla en 1995, el mismo año en que nací. Cuando fui al convento tenía 19 años y denuncié los hechos a los 24".

El caso tuvo demoras en la justicia pampeana, situación que fue cuestionada por el joven y la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Suárez Wollert, detalló: "A la semana de radicar la denuncia comienzan algunas diligencias judiciales y el sacerdote negó los hechos. Después la causa entró en un letargo: 2020 y 2021 no hubo novedades de relevancia. Se tomaron algunas declaraciones y a mi me hicieron la pericia psicológica. Además de la pandemia, todo se demoró porque pidieron un test específico que obligó a que el personal de la Justicia se tenga que capacitar al respecto".

Suárez Wollert reiteró que alertó en 2016 a las autoridades de la curia de La Pampa, pero que nada hicieron al respecto. "Les había mandado mails alertándolos de lo que hacía Padilla. El Obispo me contesta uno de los mail, invitándome a acercarme a La Pampa. Ahí le mando capturas y documental que acreditaba lo que estaba diciendo. Luego, cuando declara en la Justicia en 2019, el Obispo niega haberse comunicado conmigo".

Los Martín no son las únicas autoridades que mencionó el entrerriano en su testimonio en la Justicia pampeana. También contó que le relató lo sucedido a Héctor Aguer, Obispo de La Plata. Sin embargo, éste no fue citado a declarar en el juicio.

"Cuando me fui de la congregación hago escala en La Plata, ya que debía tomar esa ruta para ir a Santa Elena. Una vez allí me dirijo al obispado de La Plata y pido audiencia con Héctor Aguer. Él me dice que tenía conocimiento de algunas irregularidades y me ofreció dinero para cualquier gasto. También me invitó a ingresar al seminario de La Plata", detalló a UNO.

José Miguel Padilla cura abuso sexual Vicente Súarez.jpg

Otra denuncia contra Padilla

A mediados de 2021, el cura Padilla fue denunciado nuevamente en la Justicia. Esta vez el denunciante fue un exalumno del colegio de Intendente Alvear en el que se desempeñó el sacerdote. Este expediente sigue en etapa de investigación penal preparatoria.

"A los dos años y medio de mi denuncia aparece un exalumno relatando situaciones similares que las que viví. Es una persona que estuvo en el mismo tiempo que yo en Intendente Alvear, pero nunca nos conocimos ni tuvimos contacto", comentó Suárez Wollert.

José Miguel Padilla cura abuso sexual.jpg

Asimismo, señaló que al debate serán citador varios jóvenes, quienes también refirieron conductas irregulares del sacerdote. "Hay jóvenes que relataron tocamientos y distintas actitudes de Padilla. También pude hablar con un hombre mayor, de más de 40 años, quien me contó que sufrió cosas parecidas. Me contactó por Twitter; después se acercó a la Fiscalía pero, por cuestiones que tiene un proceso de este tipo, no amplió la declaración", puntualizó Suárez Wollert.

"Le diría a quienes necesiten ayuda que se acerquen a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. En la organización podemos darle apoyo emocional y legal para salir adelante", finalizó y agregó que el correo de contacto de la Red es red.sobrevivientesargentina@gmail.com.