Abrieron las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante: ejes del discurso de Rosario Romero

El cuerpo deliberativo de la capital entrerriana fue convocado para este sábado 1° de marzo, a la primera sesión ordinaria del año, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Régimen Municipal para Entre Ríos, ley 10.027. En la oportunidad, la intendenta Rosario Romero deja inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias 2025.

Previamente, a las 8.30 y también en Sala Mayo, se realizó una sesión extraordinaria, donde se aceptaron las renuncias de los concejales Leandro Fernández y Enrique Ríos. Seguidamente, se tomó juramento a Fabián Carbajal, en reemplazo del primero en el bloque de “Juntos por Entre Ríos”; y a Fernando Quinodoz, quien ocupará el lugar vacante en la bancada “Más por Entre Ríos”.

La intendenta Rosario Romero toma juramento a Enrique Ríos, quien asumirá el cargo de secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad.

El mensaje completo

Señores y Señoras autoridades del Poder Ejecutivo Provincial Señores Concejales, Señores integrantes del equipo de Gobierno, Secretarios y Secretarias, bienvenidos Fabián Carabajal y Fernando Quinodoz al Concejo Deliberante de Paraná.

Monseñor Alberto Puígaro Sres. Legisladores provinciales Representantes de instituciones civiles, de los gremios del sector y los de la ciudad, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, clubes, colegios profesionales, representantes de los distintos cultos; Vecinas y vecinos de Paraná, todos Uds. conciudadanos: Nuevamente me corresponde el alto honor de dar el mensaje deapertura de sesiones del órgano deliberativo de la ciudad, en este marco hermoso que bordea nuestro río Paraná, el que le da el nombre a la ciudad.

Debo decir que es difícil resumir, seleccionar las palabras y las valiosas acciones hechas por las distintas áreas, y pido disculpas desde ya porque seguramente no mencionaré muchas de ellas, solamente para no extenderme en el tiempo más de lo aconsejable.

En honor a la brevedad, diré que los ejes sobre los cuales girará este mensaje serán: defensa de la institucionalidad y la democracia, un estado Municipal facilitador que amerita su mejoramiento e innovación permanente, integración de las tareas y trabajo en equipo; planificación de Políticas Públicas de largo aliento, propósito sobre el cual somos un eslabón, que otros y otras deberán continuar y enriquecer.

Vamos por una Paraná sostenible, lo hacemos implementando políticas orientadas a desarrollar una comunidad con equidad, inclusiva y accesible, que promueva el desarrollo humano armonioso y respetuoso con el medioambiente.

Este país que tenemos, se construyó superando las luchas emancipatorias, luego las de unitarios y federales, y a la Batalla de Caseros en 1852, un preclaro Justo José de Urquiza, desde Entre Ríos, supo que debía sucederle la reorganización nacional. Así, fue una realidad la Constitución de 1853, que diseñó nuestras instituciones, la división de poderes, el sistema federal, las facultades delegadas y no delegadas, los derechos, garantías y libertades fundamentales.

La política argentina debe superar los ánimos fundacionales. Debe dejar de empezar de nuevo cada vez que asume un nuevo gobierno, debemos aprender a construir con pluralismo, sin considerar al que piensa distinto como a un enemigo.

Siempre construimos sobre senderos que otros trazaron y transitaron antes. Somos hombres y mujeres hijos de un proceso en el que otros – y otras- caminaron antes, e hicieron -en función gubernamental- cosas buenas, regulares y malas, pero eso somos.

No podemos vivir en la negación permanente, en la refundación eterna, en la necedad de pensar que somos los únicos dueños dela verdad.

Debemos repensarnos así: en un contexto sudamericano, con la enorme urgencia de mejorar nuestras economías, con una innegable necesidad de buscar calidad en las ejecuciones de políticas estatales y combatir la corrupción, con una combinación imprescindible de labor estatal donde sea necesaria, y estímulo a la labor e inversión privada donde el Estado no sea necesario: los discursos y pensamientos fundacionales que siempre comienzan de nuevo no sirven, son nocivos y se asientan sobre la ignorancia y el desconocimiento. Eso no podemos permitirlo en la función pública.

El Estado está llamado a existir como el gran igualador, el facilitador, el que abre caminos, pero no suple el mérito, el talento, la creatividad de hombres y mujeres que deben sentirse acompañados -apuntalados si es necesario- pero educados para el desarrollo, la libertad de crecer y la seguridad de que no existirán personas sin valores dispuestas a cercenar los caminos de la bondad, la formación, el esfuerzo, el trabajo.

Nada de fomentar el no trabajo, intermediarios de la pobreza, nada de alimentar los nuevos vicios de la ludopatía que alteran la paz familiar y perjudican a los jóvenes, y nada de alentar el mal uso de los recursos .

públicos (parecen cuestiones sencillas, pero únicamente el esfuerzo cotidiano, la convicción, las instituciones sociales que promueven valores, la decisión y la mística de los equipos de gobierno pueden lograrlo).

Con esa modestia gobernamos, y con poco hacemos mucho. Los trabajadores municipales dejan su huella hermoseando nuestras calles y aspiramos a que el paranaense cuide lo suyo. Quizá una muestra de gestión sea lo que esos trabajadores hicieron en el Colegio del Huerto, que tuvo durante estos meses un cambio, que luce hoy su sencilla fachada mejorada por el trabajo, rescatando su valor histórico.

GOBIERNO

Trabajamos en el fortalecimiento de la gobernabilidad, optimizando la gestión de los recursos y consolidando un Estado cercano, eficiente y transparente. Somos conscientes de que la función pública ha cambiado y exige preparación, ligar con los procesos de conocimiento de la región, trabajo cotidiano, esfuerzo y concretar acciones.

Hemos dicho reiteradamente que debe haber un ESTADO FACILITADOR, y a eso lo tenemos como eje que atraviesa los distintos ámbitos de gestión. Nuestro Portal Ciudadano Mi Paraná, continúa sumando servicios y hoy es utilizado por más de 145 mil paranaenses.

En 2024, decidimos innovar aun más. Por primera vez en la ciudad, lanzamos la Colonia Tech Pública, un espacio donde más de 2005 niños y niñas exploraron el mundo de la tecnología de manera creativa y divertida. El pasado 21 de febrero celebramos el cierre de esta experiencia junto a sus familias, demostrando que el talento local está presente y solo necesita iniciativa y apoyo del gobierno para crecer.

Este año avanzaremos en la creación del Club de Robótica, diseñado para que quienes participaron en la colonia sigan profundizando sus conocimientos durante todo el año. La Colonia Tech llegó para quedarse. Siguiendo nuestra apuesta por la innovación, en 2024 presentamos un ambicioso Plan de Transformación Digital del Municipio, con 23 metas orientadas a mejorar la experiencia del ciudadano en su interacción con el gobierno local. Como parte de este proceso, ya implementamos la Licencia de Conducir sin papeles, convirtiéndola en el primer trámite 100% digital de la ciudad. Gracias a esta iniciativa, el tiempo de gestión se redujo de varios días a solo 20 minutos, ofreciendo un trámite digital, auditable, trazable y transparente, priorizando lo más valioso para los ciudadanos: su tiempo.

Durante 2025, seguiremos avanzando con nuevas medidas para optimizar procesos y reducir tiempos. La innovación no es un objetivo, sino un camino que seguimos recorriendo para transformar nuestra ciudad.

Asimismo, desde el consejo asesor de Marca Ciudad, se continúa posicionando a Paraná en el mundo. Este año, conformamos la Mesa Universitaria, para trabajar colaborativamente con las universidades de la región pensando en Paraná como una ciudad universitaria.

Estamos transitando el camino hacia una Paraná más sostenible, y enfocados de modo participativo en un PLAN DE ARBOLADO, en el que se involucran vecinales, universidades y ONGs. Siempre concientizando sobre la importancia del cuidado de nuestros espacios y recursos. Conformamos brigadas de limpieza en arroyos para mantenerlos y cuidarlos. Quiero agradecer a las organizaciones y empresas que se han sumado a ayudarnos en el mantenimiento de espacios verdes, en el sostenimiento de las bicicletas públicas, y en la limpieza de arroyos.

Quiero agradecer a los concejales que durante 2024 trabajaron sobre una ordenanza que posibilita que como estado autónomo produzcamos nuestros INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL, que antes dependían de provincia.

También quiero destacar la puesta en vigencia de la ORDENANZA DEL BANCO DE TIERRAS, ya reglamentada y que en este año queremos desarrollar.

El programa CONSTRUIR VALORES ya está funcionando y posibilita una tarea con clubes y organizaciones no gubernamentales.

Promover la actividad deportiva en la ciudad es fundamental. Trabajamos con los clubes, nos jugamos por ellos, eso es fundamental para promover valores como la conciencia de equipo, la disciplina, el cuidado del cuerpo y las buenas prácticas. Llevamos adelante los JUEGOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD, de los cuales participaron más de 3.000 paranaenses.

Conformamos el CONSEJO DEL DEPORTE, espacio que nos permite construir políticas públicas en forma democrática y participativa.

Llevamos adelante la CUARTA EDICIÓN DE LA MARATÓN NOCTURNA CIUDAD DE PARANÁ, de la que participaron miles de personas de diferentes edades.

Además, acompañamos a jóvenes de la ciudad con actividades de fortalecimiento de ARTE JOVEN, EMPRENDEDURISMO, LABORATORIOS DE INNOVACIÓN Y EMPLEO, realizando innumerables ferias que así lo hicieron visible. Eso es pensar FUTURO.

Gracias a la promoción turística y el ordenamiento en la oferta de la ciudad, PARANÁ ES UN DESTINO en el contexto nacional, con deportes, eventos y convenciones. En el año 2024 se llevaron adelante 141 eventos, 55 son deportivos y 86 fueron vinculados al turismo de reuniones.

Estamos convencidos de que el turismo genera empleo y dinamiza la economía local, es por ello que seguiremos trabajando en conjunto con el Ente Mixto de Turismo, organismo plural y participativo.

Un ejemplo claro de este trabajo fue la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, que no sólo reafirmó su relevancia cultural, sino que también representó un motor clave para la economía local, generando un impacto económico directo de más de $2.000 millones en gastos privados asociados al evento. Además de atraer visitantes de toda la región, la Fiesta permitió que miles de personas que habitualmente no pueden acceder a este tipo de espectáculos disfrutaran de una propuesta gratuita y de calidad, con un 30% de asistentes que no suelen participar en festivales, según estudios de impacto que llevó adelante la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.

Con un fuerte componente familiar y una convocatoria masiva, la Fiesta del Mate sigue consolidándose como un espacio de inclusión, disfrute y crecimiento económico para Paraná.

Movilidad Urbana – Tránsito- Transporte

En relación al transporte, en un contexto nacional de supresión de subsidios al transporte en las ciudades hemos hecho diversas acciones. La Municipalidad sostuvo los beneficios de estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios; así como también el beneficio de los trabajadores con un gran esfuerzo económico.

Lo más importante: estamos licitando nuevamente la concesión, para lo cual hemos hecho una planificación estratégica, con intervención de las diversas áreas. El pliego no fue producto de la improvisación. Ahí, ponemos el acento en: los derechos del usuario, flota sostenible (modernización de flota y concepto de cuidado del ambiente), estándares de eficiencia y sostenibilidad.

Asimismo, estamos regularizando nuestra TERMINAL DE ÓMNIBUS, con resultados altamente positivos que ya se pueden ver.

Servicios Públicos

Hemos puesto en valor las Plazas El Progreso, Soldado Baiud, El Paseo Jardín Marcelino Román, el Skate Park y culminamos la Plaza del barrio 1 de Julio, entre otras. A diario realizamos la mejora y mantenimiento de muchas otras y empezamos en esta semana la Apolinario Osinalde.

Realizamos operativos diurnos y nocturnos de mantenimiento de diferentes zonas de la ciudad. Promovemos la movilidad sustentable, con la incorporación de nuevas paradas de bicis para los 30.000 usuarios que tiene el sistema de bicis públicas.

Implementamos el programa Paraná 100 % LED, cuyo objetivo es la renovación integral del alumbrado público hasta completar el 100 % de luminarias LED. Lo hacemos junto a las vecinales, trabajando en conjunto y definiendo las prioridades de la ciudadanía.

Se organiza permanente tareas de bacheo y de recuperación de espacios públicos, en forma conjunta y coordinada con las áreas de planificación. Una Paraná sustentable es un compromiso de todos, y lo hacemos realidad cada día. Avanzamos con acciones concretas para hacer de nuestra ciudad un lugar más verde, ordenado y eficiente. Con la intervención de más de 40 plazas, la plantación de 25.000 plantines y árboles, y la implementación de 18 estaciones de bicicletas públicas, fomentamos el contacto con la naturaleza y la movilidad sustentable.

Además, el programa *Paraná 100% LED* optimiza el alumbrado con tecnología eficiente y contribuye a mejorar la seguridad, mientras que el reordenamiento del sistema de recolección en el área central mejorará la limpieza urbana, sumado a los programas “Punto Limpio” y el de reciclado de material plástico que se llevará a cabo con escuelas y clubes, fomentando la concientización ciudadana en los más pequeños.

Planificación de la ciudad

En el marco de los ejes de gestión, permanentemente nos proponemos tener una mirada estratégica para un crecimiento y desarrollo territorial que responda a una visión integral, sostenible, eficiente, con equilibrio y justicia social.

Así, desde el Estado municipal apoyamos la inversión privada en obras, promoviendo la SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, y desde esa perspectiva se instrumentaron las AUDIENCIAS RESOLUTIVAS, que en poco tiempo lograron resolver trámites de loteos que llevaban años, y hoy podemos decir que ayudaron a alrededor de 4000 familias.

En el marco del desarrollo del Plan, se están iniciando acciones con el fin de promover políticas de estado para un desarrollo urbano sostenible. Partiendo de acciones de adaptación y mitigación de efectos del cambio climático, se destaca la implementación del ya mencionado Plan de Arbolado, así como la rigurosa evaluación de la compatibilidad ambiental de las obras presupuestadas para 2025.

Priorizamos la ejecución de obras hidráulicas y saneamiento, de mitigación del impacto de lluvias, obras de integración y renovación urbana, con la puesta en valor de espacios públicos estratégicos, así como iniciativas derivadas del presupuesto participativo.

Entre las más importantes, destacamos la continuidad del saneamiento del Arroyo Las Viejas, que era financiada por el gobierno nacional quedando neutralizada al inicio de gestión y retomamos con fondos municipales, la conclusión de la reforma del Centro Cultural Juan L Ortiz y la Plaza Carbó, que contaban con financiamiento provincial y que también retomamos con el esfuerzo municipal, la Renovación del Parque Gazzano, las obras de conectividad barrial y de infraestructura para acceder a servicios básicos.

Como ejemplo de acciones para ingresar a la generación de energía sustentable se retomó la obra del Parque Fotovoltaico, que podrá generar energía limpia y renovable, disminuyendo considerablemente los costos operativos.

Avanzamos con obras hidráulicas que reducen riesgos y procuran el saneamiento de algunas zonas: Ahí podemos mencionar obras en calle Almafuerte, GÜEMES, extensiones de agua potable en Barrio San Martín; y veredas y cordones cuneta en diferentes barrios de la ciudad.

Estamos avanzando en el desarrollo de un DISTRITO CULTURAL/ GASTRONÓMICO y paseo TURISTICO EN LA CIUDAD que sumará un nuevo espacio público para los vecinos en la zona de Racedo, Ituzaingo, Pronunciamiento y San Martín, destinado al disfrute al aire libre, la recreación y la cultura.

Los espacios públicos son una prioridad en la gestión, recuperarlos es nuestra tarea y asumimos su cuidado con la ciudadanía para garantizar su correcto disfrute. También tenemos en ejecución obras de CONECTIVIDAD BARRIAL Y de INFRAESTRUCTURA para atender servicios básicos. Ej: vecinal Los Paraísos, Las Rosas, ya terminándose, calle Antonio Crespo y Parque del Río.

También tenemos en ejecución una obra en la Planta Potabilizadora de calle Etcheverría, para disminuir el consumo eléctrico, que esperamos terminar en el primer semestre del año. Un apartado sobre el tema del agua

A pesar de que este verano con las altas temperaturas volvimos a padecer escasez de agua en zonas del oeste de la ciudad, la transformación de la red avanzó.

La obra de una cañería de 630, que recuperamos para la ciudad, después de haber estado 12 años enterrada, mejoró notablemente la distribución del servicio en la zona Este y Sureste. Tenemos fragilidad en la zona Oeste, para lo cual hemos planificado una obra que fortalecerá el Centro distribuidor Ejército. Se ha trabajado un

Programa de acciones y obras que se ejecutará ordenadamente en este año 2025 y el próximo 2026, con el objetivo de consolidar el sistema y mejorar su eficacia. Tendremos en ese plan, nuevas redes primarias y secundarias, válvulas reguladoras de presión, recambio de bombas y equipamiento que tiene muchos años.

Daremos prioridad a la zona Oeste de la ciudad. Nos pusimos al frente de un problema estructural e histórico buscando soluciones de fondo con recursos propios. Ante la retirada del Estado Nacional de obras clave que estaban financiadas por el desaparecido organismo ENOHSA y que habían sido pensadas a largo plazo como el acueducto metropolitano, el centro distribuidor sur o el sistema de redes inteligentes, debimos cambiar la mirada y hacer opción por otras alternativas. Proyectar todo esto no sería posible si no tuviésemos un sano manejo de nuestras cuentas públicas.

Asumimos la gestión en un contexto complejo, afrontando un recorte total de financiamiento, no sólo para el desarrollo de las obras nuevas proyectadas para la ciudad, sino también de las que se encontraban en ejecución. De la misma manera, se eliminaron los subsidios a un Sistema de Transporte público en crisis y se recortaron diversos programas de asistencia a la comunidad y de apoyo a la producción que venían desde la Nación.

Frente a la caída del financiamiento asumimos el compromiso de sostener la prestación de servicios de calidad y de trabajar en el desarrollo de obras para la ciudad, con recursos propios y sin comprometer el equilibrio fiscal.

Para el Presupuesto del ejercicio 2025 hemos mantenido el mismo compromiso, un ordenamiento racional, donde la prioridad es profundizar el rumbo iniciado en la gestión, un Estado facilitador que acompañe al vecino: esto es, servicios de calidad que atiendan las demandas de los paranaenses, la realización de obras con una mirada estratégica y sostenible.

Este nuevo presupuesto, ya aprobado con consenso mayoritario en el Concejo refleja este camino. Continuamos con la decisión de sostener el equilibrio de las cuentas públicas y apostamos al crecimiento de Paraná destinando una inversión inédita de recursos propios a la ejecución de obras para la ciudad. Un 22% de nuestro presupuesto estará destinado allí.

Políticas de gestión para fortalecer la producción y el empleo

Regularizamos y completamos la totalidad de los puestos de nuestras principales ferias fijas: Feria de Salta y Nogoyá y Mercado Sud Acompañamos la actividad de las ferias y mercados creando una marca, "Sabores de las Ferias" en el marco de la cual realizamos más de 50 eventos gastronómicos y culturales. Concretamos ferias de emprendedores y artesanos en fechas tradicionales (Navidad, Carnaval, Semana Santa, Cumpleaños de la ciudad, Vacaciones de invierno, Día de la Madre) con participación de alrededor de 200 emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos en cada una de ellas.

Realizamos Ferias temáticas específicas: Feria del Emprendedurismo Joven, Sabores del Litoral, Diseña Paraná, Mateando con rondas de negocios. Continuamos con Ferias de manera sostenida: Periurbana, Paseo Matero, Paseo Nocturno. Contribuimos a la Promoción de la comercialización con la feria en Tu Barrio y Las ediciones de la feria Vuelta a clases: relanzamos la iniciativa junto a vecinales y entidades públicas y privadas llegando a más de 40 barrios de la ciudad.

Trabajamos para fomentar el empleo: Lanzamos el programa municipal, "Te Conecto" para vincular la oferta y demanda de empleo a nivel local, donde trabajamos con más de 25 empresas de la ciudad. Pusimos en marcha el Primer Censo Industrial de la historia de Paraná, junto a entidades privadas del sector y las universidades con asiento local.

Lanzamos el Programa Emprender con Valores, junto a UNER y el Gobierno provincial para estudiantes secundarios y el programa MiPyME, de asistencia técnica para pequeñas y medianas empresas, en trabajo coordinado con la Facultad de Ciencias Económicas. Se regularizó la situación de productores del Parque Hortícola y se generaron canales de venta directa para los productores a partir de la Feria Periurbana de realización semanal.

Hemos impulsado la inclusión social y el fortalecimiento de la economía solidaria mediante:

-Muestras de la Economía Social y Solidaria para fomentar la comercialización de productos de emprendedores.

-Entrega de semillas para huertas comunitarias, con una inversión de 13 millones de pesos.

-Capacitaciones en manipulación de alimentos y comercialización.

-Entrega de microcréditos y herramientas a más de 50 emprendedores.

Trabajos en relación a la Salud

En cuanto a la salud, realizamos diversas actividades e intervenciones de promoción y cuidado durante el primer año de gestión. Se trabajó en la prevención y contención del dengue, junto a comisiones vecinales, entidades intermedias y Centros de Salud Provinciales, coordinado con Servicios Públicos, Control Urbano y Ambiente. Se realizaron bloqueos y asistencia en los barrios de la ciudad. Para esta temporada el trabajo comenzó junio, con campañas de prevención y descacharrización, incluyendo, desde fines de diciembre un monitoreo constante con las ovitrampas, en puntos estratégicos de la ciudad.

Se promovieron jornadas de concientización y cuidado de la salud en Centros de Atención Primaria, espacios públicos, escuelas y comisiones vecinales, así como también se generaron distintos eventos de prevención con organismos provinciales. Además, se hicieron controles ginecológicos y campañas de vacunación, tanto para la población en general como para las trabajadoras del municipio.

Se monitoreó la salud de las personas en situación de calle y en barrios vulnerables con campañas de vacunación, control de presión arterial y posibles patologías.

Durante el año se hicieron campañas de castración, vacunación y desparasitación animal con el quirófano móvil.

Sobre la Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales

En el marco del control urbano, se han intensificado las inspecciones en la vía pública con la incorporación de un cuerpo de inspectores motorizados, que refuerzan la presencia municipal en los espacios públicos. Este despliegue permitió la realización de más de 2.500 intervenciones, abordando problemáticas vinculadas al uso indebido del espacio público y el incumplimiento de normativas vigentes. Además, se intervino en más de 1000 baldíos en estado de abandono.

La digitalización de trámites ha simplificado el proceso de habilitación de nuevos negocios, facilitando consultas, reduciendo tiempos administrativos y brindando acompañamiento a emprendedores. Este enfoque busca fomentar la actividad económica y promover un entorno más dinámico para el crecimiento comercial en la ciudad.

En cuanto al Desarrollo Humano: Hemos trabajado para implementar estrategias que permitan asistir y acompañar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo alianzas con organizaciones locales para desarrollar soluciones innovadoras.

Uno de los principales objetivos ha sido brindar asistencia y contención a personas en situación de violencia de género. A través del equipo interdisciplinario de abordaje, alcanzamos a más de 1.500 mujeres, y mediante el Programa Especializado para la Erradicación de la Violencia, trabajamos con varones en espacios grupales, promoviendo el abandono de patrones violentos.

En el ámbito educativo, el Programa GENERAR ha permitido el abordaje de temáticas clave en escuelas secundarias, alcanzando a cientos de estudiantes. Además, se llevaron a cabo capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y sobre violencia laboral, dirigidas a empleados municipales.

Asimismo, desde septiembre se mantiene un operativo mensual de Asistencia Alimentaria Directa y Descentralizada en la zona suroeste de la ciudad, alcanzando a más 180 familias mediante un trabajo en conjunto con instituciones barriales. Esta metodología no solo garantiza la asistencia alimentaria, sino que también refuerza la relación entre el municipio y la comunidad.

A través del trabajo con 150 copas de leche y comedores comunitarios, se brinda asistencia a más de 20.000 personas, incluyendo 12.000 niños, consolidando estos espacios como puntos de encuentro, e integración social.

En una iniciativa novedosa, se estableció un convenio con el Banco de Alimentos de Paraná, permitiendo adquirir alimentos sin intermediarios y optimizar la distribución de más de 100.000 kilos de productos a sectores vulnerables.

Hemos acompañando a nuestros adultos mayores. Se han desarrollado actividades deportivas y recreativas en diversos puntos de la ciudad, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

En un contexto de ajustes y recortes, nuestra prioridad es seguir generando respuestas innovadoras y eficientes que atiendan las demandas de la comunidad, asegurando una gestión basada en la proximidad, la sensibilidad social y la transparencia en el uso de los recursos.

En el área de educación, cultura y convivencia ciudadana

Pusimos en valor los edificios donde funcionan jardines maternales: se realizó un relevamiento del estado de los 32 Jardines Maternales Municipales elaborando un proyecto de intervención en cada caso. Se finalizaron 7 obras, y se realizaron intervenciones de mantenimiento en el resto.

Se jerarquizó el personal priorizando la capacitación constante, así como también la reorganización y optimización de sus tareas y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.

Implementamos en nuestros jardines un Menú saludable y nutritivo, en el marco del desarrollo de una propuesta educativa para las infancias con una mirada integral que consideramos fundamental para el desarrollo de los niños y niñas.

Ha sido un año muy importante para la Cultura . Promocionamos y potenciamos propuestas para el desarrollo de artistas, espacios e industria cultural local:

Llevamos a cabo los Premios Municipales de Arte: donde se presentaron 192 propuestas artísticas y se premiaron 21 obras con 14 menciones especiales. A su vez se seleccionaron 50 obras que se exponen en el Museo de la Ciudad. Realizamos Convocatorias Culturales, con 4 ciclos de convocatoria pública para la presentación de artistas en diversos puntos de la ciudad con entrada libre y gratuita; los Talleres Culturales Barriales: divididos en 9 disciplinas artísticas en 20 barrios de la ciudad, y los Festivales Descentralizados, que se realizaron junto a las comisiones vecinales y organizaciones de cada zona.

También realizamos Talleres Culturales Municipales, que son cursos formativos culturales desarrollados en distintos espacios municipales y comunitarios. A su vez se llevó adelante el ciclo de infancia “Rayuela”, junto con comisiones vecinales.

Quiero hacer una mención especial al FEICAC: donde se presentaron 142 proyectos en cuatro categorías distintas, de los cuales se seleccionaron 35 ganadores.

Tenemos una agenda cultural municipal de permanente de acceso gratuito: donde se priorizan las actividades culturales para la ciudadanía, compuestas principalmente por artistas locales. Se destacan, entre otras: Música en el Anfiteatro, Cine Bajo las Estrellas, Gurí de Río, Arte Joven, Modo Peña, Milonga Abierta, Festivales Populares, Recorridos Históricos, Visitas Guiadas al Teatro Municipal, Humor Frente al Río y Carnavales.

A fines del 2024, tuvimos una experiencia inédita en la ciudad y que fue el preludio de nuestra Fiesta del Mate: el festival Viví 25 de Mayo, que disfrutaron más de 25.000 paranaenses fue un impulso al comercio, al turismo, a la cultura y que también llegó para quedarse.

Quiero destacar a mi equipo de gobierno que escuchó a los comerciantes de la calle 25 de Mayo de la ciudad, potenció junto al sector privado la propuesta y la llevó adelante exitosamente. Eso refleja nuestra forma de gestionar el municipio.

Asimismo, reforzamos el Vínculo con la Comunidad y Participación Ciudadana. Refuncionalizamos los SUM: iniciamos el proceso de regularización de comisiones administradoras de los SUM de distintos barrios de la ciudad.

Desplegamos Procesos Participativos: en distintas instancias de participación ciudadana como la elección de los nombres a los barrios, calles y espacios recreativos, o procesos de participación temprana para la intervención de espacios públicos.

Tenemos Líneas estratégicas en los tres Centros de Integración Comunitaria: priorizando diversas líneas de acción transversales en formación laboral, cultural, educativa y recreativa aplicadas a diferentes poblaciones (infancias, jóvenes y adultos mayores).

Acercamos el Municipio a la gente con los más de 20 operativos en diversos puntos de las Oficinas a la Comunidad para la realización de diversos trámites necesarios para la ciudadanía paranaense. Continuamos y culminamos obras del Presupuesto Participativo: inauguramos la remodelación del Centro Comunitario San Roque, el SUM del barrio 20 de junio y se inició la obra de extensión de red de agua potable en el Barrio San Martín.

Hemos afianzado el vínculo con las Colectividades: promoviendo la participación de las propuestas gastronómicas de las Colectividades en las ferias permanentes de la ciudad y organizando distintos eventos.

En cuanto a la Integración, priorizamos la Formación e integración de las personas con discapacidad a través de talleres de formación laboral en el CEMIs, así como también la realización de actividades recreativas y terapéuticas, y la práctica de deportes en tierra y agua en colaboración con organizaciones locales.

Relación con los Trabajadores

Nuestra política con el personal pretende, fundamentalmente, mejorar la calidad laboral de nuestros trabajadores, a través de la capacitación constante y de la mejora en nuestros índices de siniestralidad.

Continuamos capacitando a nuestro personal mediante el desarrollo del Plan de Fortalecimiento Humano, trabajado con las universidades de la región, para optimizar y mejorar la calidad de los servicios que brindamos. Nuestro vínculo con los gremios se caracteriza por el respeto mutuo y el diálogo y así seguiremos.

Durante este año procuraremos que en todos los ámbitos sean respondidas las demandas en función de las necesidades por un lado y las posibilidades económicas, por el otro. Bajo ese temperamento hemos llevado adelante la negociación y gradual recomposición salarial. Les agradezco ese diálogo y su preocupación por que la municipalidad brinde a los ciudadanos los servicios y atenciones que son tan imprescindibles.

Estar en un cargo gubernamental implica, sustancialmente, tomar decisiones. Más aún cuando tenemos el desafío de gobernar una capital de provincia, una ciudad que tiene tanta riqueza patrimonial, histórica y cultural. La encrucijada permanente de la toma de decisiones radica en analizar con rigor y, a su vez, en poco tiempo, los efectos que esas decisiones adquieren en el corto, mediano y largo plazo.

En muchas ocasiones, se endilga a los gobiernos conductas diversas todas disvaliosas. Particularmente sostengo que muchos de esos conceptos revelan una visión AMBACÉNTRICA que nada tiene que ver con nuestro modelo. Estamos equilibrados, tenemos proyección estratégica, planificamos y somos y seremos buenos gestores públicos. Estamos aquí para demostrarlo, con pocos recursos pero con mucha capacidad de trabajo.

Hay dirigentes plurales en en Paraná que hacemos las cosas de manera distinta. Ejemplo de eso también ha sido nuestro Concejo, que privilegió espacios de diálogo por sobre la confrontación. Los recursos económicos de los municipios no desbalancean las economías de los ciudadanos. La mayor incidencia impositiva es nacional, tengámoslo claro.

Desde el inicio de nuestra gestión nos planteamos el desafío de ser cercanos y gestionar con calidad. De gestionar atendiendo las necesidades ciudadanas más urgentes y que requieren una pronta atención, pero sin perder la mirada en lo estratégico. Gobernar para hoy pero con perspectiva, sabiendo que tenemos la responsabilidad de gestionar para el futuro.

Es por ello que pensamos en un nuevo sistema de transporte y asumimos el riesgo de modificar el marco regulatorio y llamar a una pronta licitación. Es por ello que diseñamos un plan de acción del agua; es por ello que estamos en búsqueda de financiamiento internacional para obras de saneamiento que mejorarán la calidad de vida de los paranaenses. Es por ello que pensamos en un Estado facilitador y moderno, que le simplifique la vida a los paranaenses y una ciudad sostenible.

Es por ello, también, que destacamos a nuestras personalidades actuales y reconocemos a nuestras figuras inolvidables del arte, la cultura y el deporte. Porque sabemos que las ciudades trascienden por la calidad de su gente y de sus instituciones.

A todo eso lo hacemos con la modestia que sólo otorgan las horas de trabajo, el conocimiento aplicado a la gestión y una mirada, digamos, sensible de los asuntos que aquejan a nuestra ciudad de la cual somos y seremos parte.

Conformamos equipos de gestión a la altura de nuestra ciudad capital, nos vinculamos con otros municipios y gobiernos que se encuentran en nuestro mismo camino. Sin grandes anuncios. Sin ruedas de prensa estrafalarias. Trabajando y escuchando a nuestros vecinos.

Es por ello, también, que reclamamos lo que entendemos que es nuestro, reclamamos por las obras inconclusas que el Estado Nacional se comprometió a culminar y que, difícilmente, pueda hacerse cargo el sector privado.

Somos conscientes del equilibrio que debe tener el Estado respecto a la sociedad civil y como gobierno del siglo XXI que somos, respetamos las definiciones nacionales al respecto. Sin embargo, ninguna nación ha logrado progresar discutiendo permanentemente, confrontando con quien ose opinar de manera diferente. Tampoco, digámoslo, ninguna nación se ha desarrollado sin obras de infraestructura o inversión en transporte, cuestiones que resultan indispensables para fortalecer el comercio y la integración del país.

Seguiremos reclamando lo que entendemos justo y necesario para el desarrollo de nuestra región. Sin tener ninguna pretensión fundacional, sino simplemente continuando buenas políticas de estado.

Muchas Gracias!