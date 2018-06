Abrazaron la escuela de Vialidad en apoyo a ex funcionarios que la crearon y están siendo juzgados

La comunidad educativa de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, ubicada en calle Brasil al 1050 de la capital provincial, realizó este viernes el anunciado abrazo a la institución con el objetivo de respaldar a los tres ex funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que están siendo juzgados por delito de peculado en el marco de la creación de dicha institución.





vialidad La comunidad educativa manifestó su apoyo a los tres ex funcionarios acusados. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





De la actividad participaron madres, padres, docentes y alumnos del colegio de educación primaria. "Como mamá y educadora estoy agradecida porque un país sin educación es un país sin futuro y estas tres personas decidieron apostar a la educación", indicó Paola Vasquich; docente de la escuela.





Luego, se refirió a que la actividad "busca brindar el apoyo y acompañamiento a estas tres personas", haciendo referencia a Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Néstor Kemerer, ex director de un área de la DPV y actual apoderado legal de la escuela; y a Mario Heyde, ex director de Suministros del Organismo. "Confiamos en la Justicia", agregó.









También indicó que en la escuela se trabaja sobre "un eje transversal de educación vial desde el jardín de cuatro" y que "todos los grados tienen educación vial como una de las materias principales". Este es uno de los puntos en discusión entre las partes del juicio oral y público.





Al respecto, el próximo jueves 7 de junio, los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta leerán el adelanto de sentencia para saber si se condena -o no- a los ex funcionarios





Embed