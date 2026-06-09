A 70 años de los sucesos de 1956, realizarán hoy en Paraná un homenaje a los mártires

Se recordará esta tarde en Paraná a los militares y civiles fusilados tras el levantamiento peronista encabezado por el general Juan José Valle.

En la costanera baja un monolito rinde homenaje a las víctimas de la masacre de 1956.

La Comisión Permanente de Homenaje a Héroes y Mártires de 1956 convocó a participar del acto que se realizará este martes en Paraná para recordar a los militares y civiles fusilados tras el levantamiento peronista encabezado por el general Juan José Valle. La convocatoria busca recordar a quienes fueron asesinados en los fusilamientos de aquel año, así como también a las personas que fueron encarceladas, perseguidas y exiliadas tras los hechos vinculados a la denominada Revolución Libertadora.

Bajo la consigna “Digamos presente”, el homenaje tendrá lugar hoy a las 15.30 horas en la intersección de las calles Laurencena y Mártires del 9 de Junio, en la capital entrerriana.

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Desde la organización señalaron que el encuentro será una oportunidad para honrar la memoria de quienes dieron su vida y padecieron persecuciones en defensa de sus ideales, destacando su compromiso con la unidad y la paz de los argentinos.

La invitación fue difundida por integrantes de la comisión organizadora, que cada año recuerda a los protagonistas y víctimas de aquellos hechos que marcaron la historia política del país.

Mártires de 1956

Honrar la historia

En Paraná, una de las voces que mantiene viva esa memoria es la de Mirta Nasta, que fue integrante de la Comisión Permanente de los Mártires del 9 de Junio y sobrina del general Alberto Nasta, quien tuvo un rol protagónico en Entre Ríos durante aquel movimiento. “Yo tenía 16 años, iba a cumplir 17 en agosto. Para mí significó el inicio de mi militancia política”, recordó Mirta, asegurando que su compromiso con la causa estuvo marcado tanto por convicciones ideológicas como por la cercanía familiar con quienes participaron de aquellos acontecimientos.

Según contó a UNO, el movimiento tuvo epicentros principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan. En la provincia, su tío, el general Alberto Nasta, encabezó el sector militar. “Yo admiraba profundamente a mi tío. Era una persona muy capaz, inteligente y con mucho ascendiente sobre la gente. A partir de allí comenzó mi participación política”, señaló.

El recuerdo de los hechos

Tras la represión que siguió al levantamiento, muchos de los involucrados fueron perseguidos. Algunos fueron fusilados y otros debieron exiliarse. Entre ellos estuvo el general Alberto Nasta, quien encontró refugio en Venezuela gracias a su amistad con el entonces presidente Marcos Pérez Jiménez.

homenaje a héroes y mártires de 1956.jpg En la costanera baja un monolito rinde homenaje a las víctimas de la masacre de 1956. archivo UNO.

Mirta también rememoró los años posteriores, cuando junto a otros militantes impulsó la resistencia peronista en Entre Ríos. “Éramos muchos más jóvenes entonces. Hoy prácticamente todos los compañeros de aquella época han fallecido”, comentó.

Su memoria no sólo conserva los hechos políticos, sino también las historias humanas detrás de ellos. Con el paso de los años tuvo la oportunidad de conocer a familiares de los fusilados, entre ellos las hijas del general Valle y del coronel Oscar Cogorno. “Lo más destacable es que las familias quedaron desprotegidas. Nadie les pagó jamás un peso. Nadie recibió compensaciones. Fueron personas que cargaron durante toda su vida con las consecuencias de aquellos hechos”, afirmó.

Invitan a participar

A siete décadas de aquellos sucesos, Mirta destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica. Por eso decidió volver a participar activamente de las actividades conmemorativas organizadas en Paraná. “Este año quise estar. Son 70 años y además hace poco falleció Melino Rodríguez, el último sobreviviente de aquel grupo. Sentí que tenía que acompañar”, explicó, y precisó que el acto recordatorio será una ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo. “Esperemos que vaya mucha gente. Que tengan memoria”, concluyó, convencida de que el recuerdo de los Mártires del 9 de Junio sigue siendo una parte fundamental de la historia argentina.