La misión de la Hermana Sara Dalzotto reconocida por el Papa

“La presencia de ustedes allí, como la de tantos otros misioneros, ayudará a hacer el sueño realidad. ¡Adelante!”, agregó.

Texto de la carta

Les agradezco el testimonio que le hicieron llegar, con el que me hacen parte del compromiso asumido en territorio amazónico. Los felicito por su disponibilidad y por asumir en nombre de la Iglesia la tarea evangelizadora en aquel territorio que ocupa un lugar especial en mi corazón.

Como expresé cuando concluyó el Sínodo especial de 2019, sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos”. La presencia de ustedes allí, como la de tantos otros misioneros, ayudará a hacer el sueño realidad. ¡Adelante!

Rezo por ustedes. Le pido que no dejen de rezar y hacer rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

sara.jpg Sara Dalzotto. En una entrevista con UNO desde la misión destacó la calidez de las comunidades nativas.

misioneros.jpg Misioneros. El Papa Francisco agradeció su presencia y reiteró: "Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida".

sara 2.jpg Primera misión. Para la religiosa entrerriana la evangelización que lleva adelante en la Amazonia es su primera experiencia fuera del país.

La Hermana Sara

La historia de la Hermana Sara Dalzotto, fue difundida por UNO en marzo pasado cuando se conoció la nómina de la primera delegación de ocho misioneros que irían por dos años a la Amazonia peruana.

"Cuando pensaba que el tiempo de retiro le estaba llegando, la hermana Mercedaria del Niño Jesús, Sara Dalzotto, recibió un nuevo llamado vocacional. Dejar atrás la comodidad de la congregación que la cobija desde hace más de 50 años y colgarse la mochila de la evangelización en tierras nativas, la Amazonía peruana, donde la iglesia no tiene presencia y es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco", publicó UNO.

La iglesia argentina se hizo eco de la mirada del papa Francisco en el sínodo de la Amazonía de 2019 y por eso inició un diálogo fructífero con un obispo de la Amazonía peruana y a la vez un discernimiento con el Consejo Nacional de Misiones, los directores diocesanos de Obras Misionales Pontificias y el equipo nacional Ad Gentes. Fruto de eso se propuso a los obispos reunidos en Asamblea Plenaria la preparación y el envío de un equipo misionero estable para una misión permanente.

La región donde se instaló la misión es el Vraem, denominación que abarca el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Allí viven alrededor de 467 mil personas en 69 distritos que pertenecen a Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín. El 70 por ciento de esas personas tiene como idioma nativo una lengua indígena u originaria, como los asháninkas y matsiguenga. Estas dos comunidades son con las que el grupo de misioneros argentinos intercambiará saberes.

Días atrás, la hermana Sara también le contó a UNO lo difícil que es trasladarse hacia las distintas comunidades debido a las distancias y los medios de transporte.

"No es fácil visitar porque que nos movemos en motocarro o camionetas que pasan por la ruta. Ahí se pagan 10 soles, 15 soles más o menos para ir a otro lugar. Si podemos vamos en la parte de adelante que caben 4 personas, sino en la tolva, en la parte de atrás de la camioneta. Ahí se llena, van 8 o 10 personas. A mí no me tocó viajar ahí atrás pero a los demás misioneros sí. A veces es una opción porque es a mitad de precio, gastamos mucho dinero y tiempo en cada viaje. Era un costo que no teníamos previsto y tampoco pensamos en que eran tan largas las distancias por caminos tan desmejorados", describió.

Hoy el Papa Francisco destacó su labor, seguramente a través de un mensaje de Whatsapp les llegará la salutación que servirá para regocijar el espíritu y seguir recorriendo la selva en misión.

Para apadrinar a la Hermana Sara Dalzotto se puede acceder al siguiente link