La crítica de Zico a Messi: "Es un capitán que no habla"

El ídolo del Flamengo, durante una entrevista con Lace, criticó la falta de reacción o liderazgo de la Pulga durante los momentos críticos de los partidos.”Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, comenzó su relato.