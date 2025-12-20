Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Luego de un 2024 escandaloso para las residencias médicas, el gobierno nacional decidió delegar los exámenes a las provincias , que ahora deberán hacerse cargo de evaluar a sus estudiantes. En este marco, Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de Rosario, confirmó que las evaluaciones de la próxima camada de profesionales se desarrollarán en la segunda quincena de junio de 2026 y el comienzo de las residencias serán a partir del 1º de septiembre.

“A raíz de lo que pasó este año con los exámenes para las residencias, y los alumnos que se copiaron, el gobierno se desentendió de la prueba y ya no existe el concurso unificado nacional”, explicó Tuninetti en “¿Y a vos quién te dijo?” , que se emite por LT8.

En este contexto, en 2026 cada provincia se hará cargo de los exámenes y justo antes de terminar el año el Ministerio de Salud de Santa Fe convocó a la Secretaría de Salud de Rosario, a autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y a los dos colegios de médicos de la provincia, para comenzar a delinear esta nueva función.

“El examen nacional era bueno porque vos rendías en un solo lugar y te rendía para todo el país. Ahora vos tenés que rendir en Santa Fe y si querés trabajar en Buenos Aires, también tenés que rendir allá. Como era antes”, lamentó Tuninetti.

Además, reconoció que hubo irregularidades en los exámenes de 2025 y aseguró que “tenemos que evitar que se repita y garantizar que nadie acceda a esas evaluaciones antes de tiempo”.

En la reunión se tocaron diversos temas y fijaron fechas tentativas para los exámenes: “Segunda quincena de junio se rinde y los residentes entran a partir del 1º de septiembre”.

Residencias médicas 8.8

Residencias médicas en Santa Fe

Esta semana, los referentes de la formación de profesionales de la salud se reunieron en la ciudad de Santa Fe para diseñar un sistema propio de Residencias en Salud.

Desde la cartera de salud de Rosario, conducida por Soledad Rodríguez, sostuvieron que el propósito de esta Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud es “asegurar previsibilidad, calidad y equidad en la formación de profesionales” y se presenta como “respuesta directa al desfinanciamiento de los sistemas de formación por parte del gobierno nacional”. Sólo Rosario financia 73 cargos de residencias.

Para la Secretaría de Salud municipal, la eliminación del examen único es un “retroceso en la gobernanza nacional en la formación de profesionales”. Además, la potestad de cada provincia sobre las pruebas “hace que, dependiendo de la iniciativa de cada provincia, tengamos mejor o peor salud en los diferentes territorios del país y obliga a los aspirantes a rendir varias veces (según la provincia donde se busque ejercer)”.

Actualmente, el sistema de residencias en la provincia registró en 2025 un total de 1.079 inscriptos y 804 cargos tras la readjudicación. La provincia, además, sostuvo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, incluyendo Terapia Ocupacional y Trabajo Social, y la designación de jefes de residentes.

2025-08-05 examen residencias medicas

El escándalo de los exámenes

La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud detectó "resultados sospechosos" en el examen de los postulantes a las residencias médicas que se llevó a cabo el 1° de julio de 2025. Por eso se ordenó la anulación y reprogramación de más de 100 exámenes de aspirantes a residentes que aprobaron con más de 86 puntos.

Las sospechas se despertaron porque, según se señalaron desde el Ministerio de Salud nacional, hubo un aumento atípico del 33,6% en calificaciones superiores a 85 puntos. También detectaron la cuadruplicación de los puntajes mayores a 90 en comparación con años anteriores.

En Rosario, fueron 17 profesionales que rindieron que obtuvieron más de ese puntaje y seis de ellos se postularon para centros médicos bonaerenses (por su lugar de residencia, rindieron en esta ciudad). Son ellos los que tenían la chance de ser convocados a un nuevo examen, "lo que nos pareció completamente injusto desde el primer momento ya que en Rosario no se detectaron irregularidades y además, estos médicos graduados de la UNR tienen congruencia académica de la que ahora se habla: todos tienen a lo largo de su carrera muy buenos promedios", señaló en su momento el decano de Ciencias Médicas, Jorge Molinas. De los seis observados, sólo dos tuvieron que rehacer sus evaluaciones.

Fue así como a principios de agosto los dos estudiantes de la UNR repitieron sus exámenes de residentes en medicina, pero no pudieron revalidar su nota. Luego del escándalo por irregularidades en las pruebas nacionales, se realizó en Buenos Aires la prueba para convalidar el puntaje de 117 aspirantes a residentes, pero ninguno pudo lograr el mismo resultado.

En total había 141 resultados bajo la mira, pero se presentaron 117 estudiantes. Los 24 restantes decidieron no participar de la revalidación del Examen Único de Residencias. En Rosario, Molinas había confirmado que dos aspirantes locales, al anotarse en residencias en Buenos Aires, debían rehacer su prueba.

Según pudo averiguar La Capital, ninguno de los dos estudiantes de la UNR alcanzó el puntaje necesario. “Fue un examen mucho más difícil y entraron temas que no están en los temarios habituales”, contó una fuente cercana a los alumnos. Esa misma voz agregó: “Esto les cambia el futuro”.

medicina prepaga salud.jpg

Nuevo equipamiento para la formación de residentes en Rosario

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, 2ª circunscripción, inauguró esta semana un Área de Simulación Quirúrgica en el Centro de Simulación Rosario (Cesir), clave para el fortalecimiento de la formación y el entrenamiento de médicas y médicos, así como de otros integrantes de los equipos de salud.

El flamante espacio cuenta con tecnología de última generación, sistemas de registro digital y herramientas que permitirán la formación a distancia, ampliando el acceso a instancias de capacitación de alta calidad para profesionales que se encuentren fuera de Rosario. Estos recursos posibilitarán además la observación, el análisis y la evaluación de las prácticas realizadas.

El Cesir es un ámbito orientado a la capacitación de los equipos de salud, que utiliza la simulación como método para abordar distintas problemáticas sociosanitarias. Su objetivo central es contribuir a la mejora continua de las prácticas y procesos, brindando los recursos humanos, tecnológicos e infraestructurales necesarios para el entrenamiento. El director del área, Mariano Giardina, explicó el alcance del nuevo espacio y remarcó su carácter inclusivo: “Se le va a ofrecer no solamente al personal médico, sino en realidad a todos los profesionales de la salud una accesibilidad a la capacitación y ejercitación de calidad para distintos tipos de prácticas, tanto técnicas como procedimientos quirúrgicos”.

En la misma línea, precisó que el área estará disponible para distintos actores del ámbito quirúrgico: “El espacio lo pueden utilizar no solamente los profesionales médicos de la 2ª circunscripción, sino también todos los personales que puedan llegar a tener participación en los procesos de cirugía, o del ámbito del quirófano o quirúrgicas, como pueden ser instrumentadores, circulantes o enfermeros”.

El Área de Simulación Quirúrgica tendrá tres objetivos principales. El primero es funcionar como un “gimnasio” de entrenamiento, donde los profesionales puedan practicar de manera periódica técnicas específicas, como la cirugía laparoscópica. El segundo objetivo está orientado a los médicos en formación, particularmente residentes, quienes contarán con una participación activa, una bitácora de seguimiento y un acompañamiento continuo de instructores, con el fin de optimizar la calidad de su proceso formativo. El tercer eje apunta a la proyección académica y científica, ya que el espacio podrá ser utilizado como sede de congresos, talleres y actividades precongreso, tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: La Capital