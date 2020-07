Femicidio de Rocío Vera: confirmaron violación grupal

El fiscal que investiga el femicidio de Rocío Vera de 14, asesinada este domingo por la madrugada luego de estar desaparecida un día, Aldo Gerosa confirmó a UNO Santa Fe este miércoles que la adolescente fue víctima de "una violación grupal".

"Hubo un abuso sexual agravado por el número de participantes. Se trató de un grupo de seis personas, probablemente siete que son los que están detenidos, alojados, que la atacaron sexualmente. La evidencia que tenemos habla de una violación grupal, como suele decirse, en el sentido que fueron varios partícipes", precisó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación a este medio.

Rocio vera1.jpg

Y agregó: "Los que están detenidos podrían ser conocidos, por la edad, aparentemente conocía a uno solo de los menores, y al otro a lo mejor de vista". Cabe recordar que los detenidos este martes son cinco hombres cuyas iniciales y edades son las siguientes: P. E. F. de 21 años; L. G. G. de 28; J. D. G. de 30; B. A. de 20 y L. A. Q. de 29. Asimismo la jueza de Menores Griselda Delbón investiga a dos adolescentes que estarían involucrados y que presentaron declaración este lunes. Son E. G. y L. F. V., ambos de 17. "Dos de los adultos son familiares cercanos de uno de los adolescentes que está siendo investigado", informó el fiscal.

En esta misma línea esta mañana Gerosa brindó una conferencia de prensa junto a la madre y el padre de Rocío donde informó: "El hecho está investigado como la autoría de un menor y en el día de ayer apareció información relevante, creíble, que habría intervención de mayores de edad. En consecuencia de ello, después de algunas diligencias que realizó la jueza de Menores logramos, junto con la Agencia de Investigación Criminal de nuestra ciudad y de la región, encontrar información importante y corroborable de la participación de otras personas mayores de edad. Es así que hoy podemos señalar que hay cinco mayores detenidos, junto a dos menores que tendrían vinculación con el hecho en calidad de actores. Y ciertas circunstancias que hacen al hecho en sí en cuanto a la hora en que Rocío llegó al lugar, con quién y qué ocurrió después hasta su lamentablemente deceso".

En relación a la causa de la muerte, dijo: "Se puede informar que son fracturas de cráneo, maxilar y edema cerebral. Habría secuestrado un elemento, desde que en la causa está señalado un menor, contundente que podría tener vinculación con este hecho. Luego de ordenarse las detenciones se pidieron ordenes de allanamiento que se cumplimentaron y se secuestró material que entendemos puede tener relación con el hecho: ropa que en apariencia tendría lo que parece pequeñas manchas de sangre".

"No quiero dar muchos más detalles porque el hecho es bastante escabroso y están presentes los padres y no he podido conversar con ellos en relación a saber cuál es su estado y sobre la cuota de información que crean necesario dar. Sí en principio se puede afirmar que el ataque a Rocío se debe a la negativa a mantener relaciones sexuales con alguno o varios de los que estaban presentes en el lugar, y que esa fue la razón de la agresión hasta su muerte", dijo.

En relación a la imputación de los cinco adultos mayores, describió que se llevaría a cabo el viernes, pero que esperan ser informados por la Oficina de Gestión Judicial. En relación a los que se encuentran en prisión preventiva además apuntó: "No pidieron hablar, no corresponde hasta la audiencia imputativa".

Rocio vera.jpg

"En principio, habría habido ataque sexual de parte de todos los intervinientes. Se tomaron muestras de fluidos corporales y se hacen los estudios, que no se hacen acá, así que demorarán un plazo razonable. Se los retuvo antes de los allanamientos por datos que se contaban en la investigación del Juzgado de Menores y los pocos que habíamos podido acceder nosotros. Luego de las detenciones en los allanamientos se encontraron prendas similares a las que se describieron como que portaban al momento del hecho y probables manchas de sangre que se deberán determinar", sostuvo Gerosa.

Y detalló que la adolescente murió en la madrugada del domingo. Agregó el fiscal en conferencia de prensa: "Por ahora tenemos un homicidio agravado, un femicidio, un aborto y un abuso sexual. Pero tengo que precisarlo. Sí podemos afirmar que el homicidio está agravado por diferentes razones. Una de ellas por la violencia de género, claramente, sin dudas. Otra de ellas es para consumar y ocultar un crimen, que sería el abuso sexual. También podría ocurrir que sea agravado por concurso premeditado por más de dos personas, aunque a esto hay que investigarlo. Además tenemos dos menores con participaciones activa en los hechos, dos adolescentes de 17 años".

UNO Santa Fe le pidió precisiones sobre la mención de aborto y respondió: "La chica estaba embarazada. Obviamente al golpearla y matarla se produce un aborto, lo que no quiere decir que sea punible. Queda saber si ellos sabían esa circunstancia o no, en la serie de otros hechos. Estaba embarazada de dos meses y medio. La familia tenía conocimiento, y el novio también. Los datos preliminares de la autopsia indican que el cuerpo tiene marca de arrastre pero post mortem. Por lo tanto se deduce que esto ocurrió dentro de la tienda y posteriormente el cuerpo fue llevado a su posición final".

Y concluyó: "El crimen estará resuelto cuando haya una condena, hasta ese momento sigue en investigación para fortalecer las imputaciones a los cinco mayores y además para aclararle a los familiares cómo ocurrieron las cosas porque tienen derecho a saber".

Rocio vera2.jpg

Los hechos

En un comunicado del Ministerio de Seguridad se informó que este martes personal de la Agencia de Investigación Criminal de Reconquista detuvo a dos menores de edad E. G. y L. F. V. y a cinco mayores de edad P. E. F.; L. G. G.; J. D. G.; B. A. y L. A. Q. por el homicidio de Rocío Vera, ocurrido el pasado domingo en la localidad santafesina de Reconquista.

Sobre los hechos se relata que el domingo Nilda Valenzuela denunció que su hija Rocío de 14 había ido a pasar el día a la casa de su padre, ubicada en barrio Carmen Luisa de la ciudad de Reconquista. "Pasaron las horas y la joven no regresó y el padre le informó que la menor se habría retirado de su casa en horas de la noche en compañía de otro menor E. G., quien manifestó que habrían ido a una casa y que en un momento Rocío fue hasta el baño y no volvió a verla", dice el comunicado.

"El lunes, personal de la Agencia de Investigación Criminal localizó al menor E. G. quien llegó acompañado por una hermana mayor de edad. Momentos más tarde los investigadores recibieron la noticia de que el cuerpo sin vida de la menor había sido hallado en un terreno baldío ubicado detrás de la casa de E. G., y concurrieron al lugar con peritos, quienes debido al estado que presentaba el cuerpo recomendaron que se secuestre en el lugar prendas de vestir y un trozo de rama de eucalipto con aparentes manchas de sangre", agregan.

El menor involucrado, terminó por confesar la autoría del hecho y fue alojado en dependencias correspondiente por orden de la jueza de Menores, Griselda Delbón, según informa el Ministerio de Seguridad.

"Este martes, personal del Departamento Científico Forense - Región IV, juntamente a la jueza Penal de Menores, fiscal de Menores y el director de la Región 4 de la AIC realizaron un relevamiento en el lugar del hecho, que los llevó a dudar del relato del menor involucrado, dado que por las particularidades del lugar y del hecho sucedido, no podría haberlo cometido solo. Por lo que jueza de Menores dispuso que se le reciba una ampliación del relato al menor, en el cual involucró a otro menor y a cinco hombres más, estos últimos mayores de edad. Con esos datos, efectivos de la AIC ubicaron y detuvieron a todos los involucrados mayores de edad, y personal de la Comisaria 2ª de Reconquista dio con el menor restante", sostienen.

"Los menores de edad E. G. y L. F. V. quedaron alojados a disposición de la jueza de Menores, mientras que los mayores de edad P. E. F.; L. G. G.; J. D. G.; B. A. y L. A. Q., quedaron detenidos e incomunicados por el delito de “homicidio agravado por mediar violencia de género, por el número de partícipes y por ser cometido para ocultar o consumar otro delito, en este caso abuso sexual con acceso carnal agravado".

Por su parte para el fiscal Aldo Gerosa el caso atraviesa la desigualdad de género "sin dudas". Dijo que los menores estuvieron incluidos en el hecho. Además expresó que fue asesinada con un elemento de madera y con ataque sexual.

Fuente: UNO Santa Fe