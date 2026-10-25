Jade Joyeria: una historia de esfuerzo familiar que lleva 31 años en Paraná

Rodolfo y Cintia Zacarías repasaron en UNO a UNO los 31 años de Jade, una joyería familiar construida con trabajo, aprendizaje y compromiso con el cliente.

Jade Joyeria cumplió 31 años en el mercado de Paraná y detrás de su crecimiento hay una historia de esfuerzo, aprendizaje y trabajo familiar. En el ciclo de entrevistas UNO a UNO, Rodolfo y su hija Cintia Zacarías recordaron los comienzos del emprendimiento, y los desafíos de sostener una empresa.

La historia de Jade comenzó en 1995, cuando Rodolfo y su esposa decidieron apostar por un rubro que exigía una inversión importante y conocimientos técnicos específicos. Para reunir el capital inicial, vendieron un terreno en el que proyectaban construir su casa y luego solicitaron un crédito hipotecario. Así pusieron en marcha el negocio, con una deuda considerable y muchas cosas por aprender.

“Nosotros, como casi todo el mundo, arrancamos de cero, sin tener conocimientos técnicos previos”, recordó Rodolfo. Al principio, reconoció, imaginaban que vender consistía en mostrar la mercadería detrás del mostrador. Con los años comprendieron que la actividad requería mucho más: preparación antes de recibir al cliente, asesoramiento durante la compra y un seguimiento posterior.

El aprendizaje fue una condición para mantenerse en el mercado. Rodolfo definió aquellos primeros años como una etapa de audacia, en la que se animaron a emprender sin conocer en profundidad todas las particularidades del negocio.

En ese camino también resultó importante el acompañamiento de colegas del sector. Rodolfo recordó especialmente a Eduardo Salerno, a quien destacó por sus conocimientos de relojería, y a otros comerciantes que les facilitaron el contacto con proveedores. En un rubro pequeño, esas recomendaciones fueron fundamentales para acceder a mercadería y construir relaciones comerciales.

La joyería exige, además, una mirada entrenada. No alcanza con conocer los productos de manera superficial: es necesario distinguir materiales, reconocer la calidad de una pieza y saber identificar las características de una joya. Aunque hoy internet ofrece información, videos y contenidos especializados, Rodolfo sostuvo que la experiencia cotidiana continúa siendo indispensable.

Una empresa que creció con toda la familia

Para Cintia, el crecimiento de Jade también está ligado a la historia de su familia. Son cuatro hermanas y todas participaron del negocio desde jóvenes, en una dinámica en la que el trabajo formaba parte de la vida cotidiana.

Su madre tuvo un papel central en la atención comercial y les enseñó a vender y a desenvolverse del otro lado del mostrador. Rodolfo, por su parte, profundizó sus conocimientos técnicos y se capacitó en relojería y joyería. Durante años trabajó jornadas extensas, incluso de madrugada, para completar encargos y realizar tareas para terceros que ayudaran a sostener la economía familiar.

“Papá trabajaba por lo menos 18 horas por día”, contó Cintia al recordar aquellos tiempos. El esfuerzo no se limitaba al local: las hermanas trabajaban los sábados y buscaban alternativas para cubrir algunos gastos personales. En ese contexto, el negocio se convirtió en una escuela de vida. Cintia recordó las jornadas de trabajo, las responsabilidades compartidas y las anécdotas familiares que hoy forman parte de su historia.

Rodolfo consideró que incorporar a sus hijas al trabajo durante la adolescencia fue una decisión acertada. Las cuatro cursaron la escuela secundaria mientras colaboraban en la empresa, una experiencia que, según explicó, les permitió comprender el valor del dinero y el esfuerzo necesario para conseguirlo.

Esa forma de educar también se trasladó a la siguiente generación. Cintia contó que, cuando trabajaba en otra actividad, su hija mayor la acompañaba en el cochecito hasta el negocio y creció detrás del mostrador. Para ella, mostrarles a los hijos cómo se trabaja y se atiende a las personas es una manera de transmitir responsabilidad, disciplina y compromiso.

Vender no es solamente mostrar un producto

Uno de los aspectos que Rodolfo destacó durante la entrevista fue la importancia de comprender qué necesita cada cliente. En una joyería, explicó, la venta comienza mucho antes de elegir una pieza: hay que preguntar, escuchar y conocer el motivo de la compra.

Un reloj, por ejemplo, puede ser para uso diario o para ocasiones especiales. Saber quién lo va a usar, en qué circunstancias y con qué finalidad permite orientar mejor la elección. La tarea del vendedor no consiste simplemente en ofrecer el producto de mayor precio, sino en encontrar una opción que responda a las necesidades de la persona.

Cintia señaló que uno de los momentos más complejos aparece cuando alguien llega a buscar un regalo sin tener claro qué quiere comprar. En esos casos, vender cualquier artículo puede resultar más sencillo, pero no necesariamente será la mejor decisión para quien confía en el asesoramiento del comercio.

Rodolfo planteó que esa responsabilidad implica, en ocasiones, recomendar una alternativa más económica o advertir que un producto no es adecuado para el destinatario. Como ejemplo, mencionó el caso de una abuela que desea comprar un reloj costoso para un niño de diez años. Aunque tenga la posibilidad de pagarlo, es importante explicarle si el objeto resulta apropiado para la edad y el uso que tendrá.

“Lo más difícil de la venta es aprender a hablar con el cliente, conectarse y ver por qué entró, qué es lo que necesita”, resumió. Para él, la confianza se construye cuando el comerciante prioriza las necesidades del comprador por encima de su propio interés inmediato.

Esa relación también puede generar resultados a largo plazo. Una persona quizás no concrete una compra en su primera visita, pero si recibió una buena orientación, es probable que regrese cuando necesite otro producto.

El desafío de transmitir el oficio

La formación de nuevos empleados es otro de los retos que enfrenta la empresa. Rodolfo explicó que aprender las características técnicas de la joyería requiere estudio y práctica, pero también desarrollar habilidades de comunicación. Saber escuchar, formular preguntas y explicar con claridad son herramientas esenciales para atender al público.

Cintia contó que suelen entregar material con información técnica para que quienes ingresan al negocio estudien y puedan resolver las consultas de los clientes. Sin embargo, reconoció que lograr que los nuevos integrantes incorporen esos conocimientos y los apliquen en la atención diaria puede ser difícil.

Ambos coincidieron en que la experiencia no se adquiere de un día para otro. Se construye observando, preguntando, practicando y aprendiendo de los errores. También destacaron el valor de la lectura y de la formación académica para enriquecer el vocabulario y mejorar la capacidad de comunicarse.

A más de tres décadas, Jade mantiene una historia atravesada por el trabajo compartido y la experiencia acumulada. Para Rodolfo y Cintia, el recorrido de la empresa no se explica solamente por la mercadería que ofrece o por sus sucursales, sino por el aprendizaje cotidiano y los vínculos construidos con quienes se acercan a comprar. Una historia familiar que encontró en la atención personalizada una de las claves para sostenerse en el tiempo.