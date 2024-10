Iosper desmintió a acompañantes terapéuticos y pide "que se retiren si no les sirve"

Entre otros puntos, desde la obra social plantean que, en algunos casos, el trabajo “es áulico, de educación” y no debe pagarlo el Iosper.

Los acompañantes terapéuticos (AT) atraviesan una crisis con las obras sociales, según denunció el Colegio provincial. Sin embargo, el gerente del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Arnoldo Smith, desmintió y apuntó que los AT “no son empleados” del Iosper, por lo que la obra social “los invita a retirarse si las condiciones no les satisface”.