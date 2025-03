Inflación: febrero mostraría un repunte por subas en alimentos

El Indec difundirá el índice que mide la inflación con una mayor presión de los precios del rubro alimenticio, en particular de la carne

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó en su último informe de febrero que la inflación del segundo mes del 2025 rondaría el 2,1%. El dato estimaba una leve baja pero la entidad aún no publicó el promedio final tras la finalización del mes.

Estimaciones de febrero

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual alcanzó el 2,5%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,3%), restaurantes y hoteles (4,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,2%). La variación interanual fue estimada en 67%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,7%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes anterior.

Al respecto, precisaron que “las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios”. Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. De esta manera, en el primer bimestre del año, la inflación acumulada es del 4,6%, sustancialmente inferior al 36,6% acumulado en el primer bimestre del 2024.

En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.

Los alimentos en alza

Desde Libertad y Progreso explicaron que “durante la primera mitad del mes, el IPC registró incrementos por debajo de enero, lo que conducía a pensar en una desaceleración de la inflación” pero expusieron que “en la segunda parte de febrero, se registraron incrementos por encima de lo previsto”.

En ese aspecto, coincidieron con el relevamiento de Eco Go adjudicando al rubro alimentación y en particular a la carne la mayor incidencia de la aceleración al indicar que “buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%”.

En este sentido, el reporte de los precios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Politica Ciudadana (ISEPCi) arrojó que en febrero los alimentos escalaron un 5,12%.