Subsidios: plazos, turnos e información abrumadora

Menos del 5%, unos 353.000 clientes, quedaron segmentados en la tarifa 1, de ingresos altos, que irán perdiendo los subsidios en forma gradual; en el nivel de tarifa 2 quedaron 4.539.217 de usuarios de ingresos medios, que tendrán una quita parcial de subsidios, y otros 3.157.971 se anotaron en la franja 3, de ingresos bajos, que continuarán pagando tarifas subsidiadas. Quienes no pudieron o no quisieron anotarse en el RASE pasarán a pagar tarifa plena con aumentos bimestrales en energía eléctrica y gas natural, ya que aún no se sabe si prorrogará el trámite o si considerarán nuevas altas o excepciones, como las mudanzas, una de las dudas que formularon los inquilinos.