Mucho más Música, un ciclo que debemos disfrutar

Decisiones que adopté en mi vida me llevaron a tomarme una pausa de estas alternativas culturales. En este sentido durante cinco años presencié apenas un puñado de espectáculos. Tuve la posibilidad de ingresar a varios shows que se realizaron en Paraná, en ciudades cercanas y en Mar del Plata, el lugar al que le destino mi período de licencias por vacaciones. El momento que experimenté en ese entonces me alejó de estas propuestas. Opté por buscar otras alternativas. En realidad adopté esta decisión porque no encontré un recital que me sedujera. No visualicé algo superior a lo que había disfrutado tiempo atrás.