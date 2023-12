Mariano Werner tiene para ilusionarse con el Tri

Mariano Werner se consagró campeón del TC Pick Up

Después de conseguir su primer título el pasado domingo en las TC Pick Up, buscará lograr la ansiada doble corona y cerrar un estupendo 2023. No será sencillo, pero la estructura que logró armar para este año nuevamente le permite llegar con las mejores chances. Es que desde 2020, Werner se convirtió en el referente no solo de Ford, sino de la categoría se podría decir. Y sus números así lo demuestran porque en 2020 se consagró campeón, al igual que en 2021 y el año pasado peleó hasta la última vuelta por el título, que finalmente quedó en manos de José Manuel Urcera con el Torino.

Hoy es el piloto a vencer y podría volver a levantar un título de la mano del equipo Fadel Memo Corse de los hermanos Occhionero, al igual que sucedió en 2020. Además, la alianza que formó con Rody Agud en la provisión de motores lo ha llevado a la regularidad que quizás no tenía en años anteriores a su primer título.

“Saldremos a correr y a ganar, en una pista que nos ha tratado bien y que tiene temperaturas altas, las cuales para este fin de semana afortunadamente no están pronosticadas”, manifestó en la previa el piloto de 34 años, pero claro está que hoy se comenzará a definir gran parte del fin de semana, ya que la clasificación del TC es determinante a la hora de ver las perspectivas para las series y la final de mañana.

No obstante y en base a lo dicho por Mariano en la previa, seguramente el plan muchas veces puede ir cambiando en función de cómo están tus rivales en la pista. Es que este tipo de carreras se corre más con calculadora en mano y mente fría, que en acelerar e ir para adelante. Y Mariano a esto lo aprendió y como muchos coinciden, ese primer título de 2020 le sacó una mochila muy pesada, por lo que todas estas definiciones las afronta con una mentalidad madura.

Además, los rivales saben que enfrente tienen a un piloto que se hizo muy fuerte y no les será sencillo darle el brazo a torcer, mucho más si llega con una diferencia tan amplia. Por ende, los rivales sí deberán salir a no especular, pero dependerá siempre de la posición que ocupe Werner en pista.

Y la regularidad fue lo que llevó al piloto entrerriano a tener este presente en la categoría, es que desde el inicio de la Copa de Oro en San Luis siempre estuvo en el Top 10, salvo en esta última fecha de Toay, donde un inconveniente en la serie lo relegó para largar la final y ya no pudo avanzar. Pero en el resto fue determinante, en San Luis llegó segundo y hubiese ganado si no fue por ese error en la perilla del accionar de la bomba de nafta, en San Nicolás terminó 10°, mientras que en Rafaela se despachó con su tercera victoria de la temporada.

Lo importante de todo esto es que al conjunto Werner lo tiene y deberá apostar a la regularidad para consagrar una gran temporada. Juan María Traverso ha manifestado siempre que hay pilotos que corren para ganar carreras y que compiten para ganar el campeonato. Sin dudas que lo de este fin de semana será vital para el piloto de Paraná no estar envuelto en ninguna fricción y no forzar maniobras que puedan alterar el normal desarrollo, siempre y cuando esté en una posición que no peligre su coronación.

Werner llega con una importante consistencia a San Juan y desde hoy buscará edificar un nuevo logro deportivo que buscará traerse a tierras entrerrianas.