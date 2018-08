La creación de Paraná en Bici es una necesidad ineludible

Kike continúa trabajando en todo el país para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, sobre todo en los viajes cortos. En la cuenta de Facebook por donde comunica los proyectos escribió: "Paraná (Entre Ríos) padece de problemas con el tránsito vehicular y robos de bicicletas. Los problemas son los mismos que en cualquier otra ciudad en Argentina, y la solución también es fácil".

El especialista en crear políticas públicas para promover la movilidad urbana no motorizada, adelantó una parte de la receta para la capital entrerriana: "Crear calles para que el peatón, el ciclista y el transporte público tenga prioridad sobre el auto particular. Una ciudad para las personas es una ciudad más segura, no solo en materia de seguridad vial, sino también ante robos. Cuando hay gente (¡y ojos!) en la calle, el ladrón la tiene más difícil. Podemos solucionar el grueso de los problemas de movilidad en Paraná en seis meses, pero requiere voluntad política. ¿Se animan?".