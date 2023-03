Informe de la NASA y un lobby de patas cortas

Hace unos días se difundió en redes sociales y en algunos medios, un estudio de la NASA que aseguraba que la ganadería en Argentina no es contaminante, tal como denuncian hace años organizaciones ambientales y que, en el mapa de la región, el territorio nacional se mostraba “en verde” respecto a la huella de carbono que deja esa actividad. Sin embargo, poco después desde la propia NASA se aclaró que, a partir de ese estudio, no era posible afirmar si la industria ganadera de un determinado país es -o no- un sumidero de gases de efecto invernadero y que el trabajo “no fundamenta ni concluye” lo que se difundió. También aclaró que dicho estudio “analizó las emisiones de dióxido de carbono y no incluyó otros gases, como el metano y el óxido nitroso, que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado”. Y es que, para llegar a una conclusión respecto a la nocividad de la producción ganadera se deberían tener en cuenta esos gases.