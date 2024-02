Día de San Valentín: Feliz día, enamorado

Lo importante es tener en cuenta que un día como el de hoy, y desde hace ya muchos años, se celebra el afecto y cariño que tenemos nosotros por alguien mas. Y que en algunos casos tenemos la suerte de que ese sentimiento es compartido. Pero enamorados (en estado de amor) me parece que estamos todos. En principio pensemos que hace años que se pone en tela de juicio el concepto de amor romántico y qué tan sano es. En tiempos donde tenemos que soltar y ser felices con amor propio, pensar en el Día de los Enamorados se hace difícil. Para muchos es solo un día más, tengan pareja o no. Es una excelente excusa para demostrarse el amor entre las parejas, pero desde hace un tiempo que también conocemos otros tipos de amor, otros modos de quererse. Aquellos que así lo prefieren, deciden regalar un presente a sus amigos/as, madres, padres, hijos/as, o a quien sea, como por ejemplo mi tía Rosi que hoy cumple años. Feliz cumple tía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Algunos le llaman consumismo, lo comparan con otras fechas como la Navidad o el Día del Niño porque consideran que el día de los enamorados “es todos los días”. Que a cada momento y con cada detalle se tiene que demostrar el amor y que una simple cena romántica no cambia nada. Son los mismos que suelen decir que “el día de la madre es todos los días”. Y otros utilizan este día para pedir perdón porque el acto de perdonar es uno de los mayores actos de amor. Ni el martes 13 pudo alejarnos del amor. Ayer se conmemoró otro de esos días a los que hay que prestar “vital” importancia; el martes 13 es el día de la mala suerte para muchos y, aunque algunos se lo atribuyen al viernes 13, hay cuestiones que debemos tener en cuenta. “No te cases ni te embarques”. Si. Pero ayer. Hoy si. Aconsejo que te cases con eso que te hace brillar los ojos y te embarques en cualquier acción, decisión o viaje que te haga sentir vivo. Porque el amor es eso, sentirse vivo con un otro con el que decidimos transitar la vida.

El amor ya no es lo mismo que antes donde el romanticismo prevalece por sobre todo y la unión de parejas es parte del modelo de vida que imaginábamos cuando éramos pequeños. Y nos veíamos casados con hijos en una casa a la cuál consideraríamos nuestro hogar porque se completaría de amor. Como si el amor fuese un destino, cuando en realidad todos sabemos que es parte del viaje que compartimos con el otro. Pero parte de que entendamos qué es estar enamorados es saber qué es y qué no es amor. Si bien es un gran misterio el concepto y significado de la palabra, en lineas generales tenemos una idea y por eso lo practicamos.

Y que bueno que así sea, eso significa que estamos en constante movimiento y que hemos crecido como sociedad. Falta mucho por cambiar aún pero que hoy podamos entender que un maltrato no es amor, es inmenso en términos culturales. Ojalá que cada persona que atraviesa una situación de violencia sepa que eso no es amor. Hay quienes consideran que el amor es lo más importante en sus vidas, a algunos les parece inexistente, otros tienen una pizca de esperanza de encontrarlo. Hablábamos del Día de los enamorados como si fuera el Día de los novios, cuando en realidad, enamorados estamos todos. Estamos enamorados del sentir y de lo que nos impulsa a seguir adelante, de lo que nos mueve cuando despertamos. De nuestros ideales y militancias, de aquello que nos mueve y nos hace felices en nuestro día a día. En lo particular, yo estoy enamorada de un buen mate, de escuchar La Vela Puerca en un día soleado, del silencio en los días nublados, de hacer lo que me gusta. Podríamos regalarnos un presente a nosotros mismos en el día de hoy. Así que a vos, feliz día, enamorado.