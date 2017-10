Guillermo aún no confirmó el reemplazante de Cardona para visitar a Patronato

l director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó hoy que será "un desafío" reemplazar en los próximos seis meses al capitán Fernando Gago, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha, lesión de la que fue operado el jueves. "Como fue un desafío reemplazar en su momento a (Agustín) Orión, (Cata) Díaz, (Carlos) Tevez y (Ricardo) Centurión, seguir primeros y salir campeones, también lo será ahora reemplazar a Gago estos cinco o seis meses. Boca obliga a los retos permanentes", sostuvo el entrenador en su habitual rueda de prensa de los viernes.





"La ausencia de un jugador como Gago, quien jugó en Real Madrid y otros importantes clubes de Europa, no será sencilla de cubrir. Todo el equipo deberá sustituirlo", agregó el "Mellizo". "En diez días, Gago estará en el vestuario. Seguramente vendrá casi todos lo días porque le gusta estar acá y con sus compañeros. Ese no será el problema, sí lo será que no lo tendremos en la cancha. Ahí lo sentiremos", se lamentó Guillermo.





El capitán y referente "xeneize" sufrió la lesión en el empate sin goles del seleccionado argentino ante Perú, en La Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. En la previa del partido del domingo ante Patronato, en Paraná, donde Boca expondrá la punta de la Superliga, Barros Schelotto, de 44 años, adelantó que Pablo Pérez será el nuevo capitán y dejó entrever la posibilidad de modificar el esquema de juego, aunque aclaró que no necesariamente por la ausencia de Gago.

"El domingo veremos cómo se presenta el partido. Nuestro juego dependía mucho de Gago y (Edwin) Cardona (se fue expulsado en la fecha pasada ante Chacarita). Pero estamos confiados", puntualizó. Si bien Guillermo no confirmó el equipo (lo hará mañana), Boca presentará al menos tres cambios respecto de los once que vencieron a Chacarita por 1-0: Santiago Vergini por el lesionado Paolo Goltz, el uruguayo Nahitan Nández por Gago y Junior Benítez, Agustín Bouzat o Cristian Espionza por el colombiano Cardona.

"No hay muchos misterios. Vergini jugará por Goltz (sufrió una distensión del pectíneo derecho), Nández lo hará por Gago y Benitez, Bouzat y Espinoza tienen las mismas posibilidades para ingresar por Cardona", enumeró.

-Télam