Guardiola: la reflexión sobre la Champions y Julia Roberts 

#ESPNenStarPluspic.twitter.com/xhtzdkXCmt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2023

"Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts", aseguró y continuó: "Julia Roberts vino a Mánchester hace años, no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos. Ella vino en el período en que éramos mejores que el United, en estos cuatro o cinco años, ¿no?".

Y es ahora cuando Pep reflexionó sobre su 'decepción': "Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Mánchester y no vino a vernos".

Guardiola, por otro lado, se refirió al rendimiento de Haaland, autor de cinco goles, en el encuentro: "Ya sabéis, qué vamos a decir, los números de la temporada... el problema con este chico es que cuando no meta dos o tres goles lo criticarán. Para el resto de su carrera, esta es la realidad. Lo ha hecho tantas veces, es una alegría de chaval y siempre está feliz en el vestuario, ayudando y dándolo todo por los demás. Es un gran competidor, con una gran mentalidad. Ha marcado cinco goles y no es nada fácil".