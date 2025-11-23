Uno Entre Rios | Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Estudiantes de La Plata avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura al derrotar 1 a 0 al canalla en un caliente partido disputado en el Gigante de Arroyito.

23 de noviembre 2025 · 20:24hs
Estudiantes de La Plata venció este domingo como visitante por 1 a 0 a Rosario Central en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El único gol del cotejo disputado en el Gigante de Arroyito fue obra de Edwin Cetré, a los 31 minutos del primer tiempo.

El Pincharratas finalizó el cotejo en inferioridad numérica por la expulsión de Mikel Amondarain. El juvenil mediocampista surgido del semillero platense vio la tarjeta roja por doble amonestación de Pablo Dóvalo.

Comienzo caliente en el Gigante de Arroyito

El encuentro comenzó tenso producto de la decisión del cuadro visitante de realizar el pasillo de espaldas para “felicitar” al Canalla por la obtención del polémico título de Campeón de Liga, pero dejando en claro su disconformidad con el otorgamiento de dicho premio.

Nota relacionada: Estudiantes hizo el pasillo del campeón de espaldas

Más allá de eso, el desarrollo del mismo transcurrió con normalidad y, pese a la falta de creatividad a la hora de generar peligro, el cuadro platense logró abrir el marcador a los 31 minutos de la etapa inicial con un golazo de Edwin Cetré. El atacante recibió la pelota dentro del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo del arquero Jorge Braun, lejos de su alcance.

En la siguiente acción, Ángel Di María tuvo en sus pies la chance de conseguir la igualdad, aunque tras un centro peligroso, el palo le negó la posibilidad de festejar el gol y volver a traer la paridad al cotejo.

En el complemento, los comandados por Ariel Holan tuvieron la posesión del balón, pero no lograron pisar el área rival con insistencia para lastimar la defensa del León. Lo más peligroso ocurrió cuando a los 47’, Alejo Véliz conectó de cabeza y el palo le dijo que no.

De esta manera, Rosario Central, equipo que más puntos logró sacar en la tabla anual, quedó eliminado del Torneo Clausura en medio de la polémica en torno a la decisión de la AFA, comandada por Claudio Tapia, de premiar el Canalla una vez finalizado el campeonato regular.

Como sigue el camino de Estudiantes de La Plata

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez avanzaron a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que aguarda Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de vencer 2-1 a San Lorenzo.

