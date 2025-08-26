Victoria Yani presenta "Retrato de cartas" en La Casa de la Cultura

La fotógrafa entrerriana Victoria Yani inaugurará el jueves 4 de septiembre la exposición “Retrato de cartas”, en la Sala Expandida de La Casa de la Cultura

La fotógrafa entrerriana Victoria Yani inaugurará el jueves 4 de septiembre la exposición “Retrato de cartas”, en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos. La cita será a las 20, con acceso libre y gratuito.

La propuesta estará acompañada por dos intervenciones performáticas a cargo de Daiana Lezcano e Ivon Maltese, además de una mesa de tarot coordinada por Anakena Herrera, lo que sumará nuevas miradas y lenguajes artísticos al encuentro.

Una exploración de la identidad

“Retrato de cartas” propone un recorrido por la complejidad de la identidad humana a través del retrato temático. Cada obra se presenta como una narrativa visual que invita al público a reflexionar sobre las múltiples capas que conforman la individualidad, en un cruce entre lo cotidiano y lo onírico.

La artista trabaja con la fotografía como medio para explorar emociones, contar historias y revelar facetas ocultas de sus modelos. Para ello se apoya en la iluminación, la composición y la elección de símbolos, metáforas visuales y referencias culturales que enriquecen la lectura de cada pieza.

En palabras de Yani, la muestra busca “ir más allá de la superficie, generando un diálogo con el espectador que lo invite a cuestionar sus propias percepciones sobre la identidad y a reconocer la diversidad de la experiencia humana”.