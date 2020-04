El blues es considerado el padre del rock y ha sido el responsable de impregnar los corazones de múltiples músicos famosos, como The Rolling Stones, Elvis Presley y otros. En términos generales, se define al blues –que podría traducirse como “tristeza”– como el estilo musical que se originó a partir de la migración africana durante el esclavismo en América del norte y se distingue por acordes de guitarra melancólicos y crudos, además de letras que narran peripecias de la vida rural y urbana, el desamor y las injusticias sociales. La historia del blues se remonta a esa época en que la esclavitud y el racismo proliferaban abierta y legalmente en Norteamérica, más específicamente en el sur de los Estados Unidos, y para los afrodescendientes la música era una manera de lidiar con la marginación de la época.

Las canciones que los trabajadores africanos cantaban durante sus jornadas (apodadas “spirituals”), muestran algunas de las características típicas del blues moderno, que constantemente habla de las dificultades de la vida del período y algunas veces se fusionaban con motivos religiosos, distintivos de géneros primos como el gospel.

En la argentina, el blues llegó con adaptaciones más rockeras de la mano de Manal y Pappo Napolitano. Pero el blues tradicional no ha sido tan difundido y es, más bien, un gusto adquirido, que necesita de ejercitación y escucha para ser apreciado. Por eso Escenario se contactó con Alejandro Bravo, de la Asociación Litoraleña Blues, quien recomendó una serie de compositores y discos de blues tradicional que pueden escucharse por YouTube y Spotify. Quizás, más de un lector terminará la cuarentena siendo experto en la música que dio origen al rock.

Delta Blues

La lista de Bravo comenzó por dos grandes bluesmen de Mississippi, donde surgió el Delta Blues, uno de los estilos originales caracterizados por una guitarra simple y un canto tenso y vehemente, con textos repletos de metáforas. El primer recomendado es Son House. “De él recomiendo el disco Delta Blues and Spirituals by Son House, un disco grabado en vivo donde él revisa sus clásicos y también canta algunos spirituals, es su costado gospel”, dijo.

“Y también otro grande de Mississippi, oriundo de Crystal Springs, el señor Tommy Johnson. Su disco se llama 1928-1929. La escuela de Son House viene de antes, de Charlie Patton, después se juntaría con Willie Brown otro gran artista que grabara con ellos. Y más tarde, esta escuela desembocará en Chicago con Muddy Waters y el señor Howlin Wolf”.

Chicago Blues

El blues de Chicago se desarrolló en esa ciudad, al añadir guitarras amplificadas, batería, piano, bajo y, en algunas ocasiones, saxofón al Delta blues básico de guitarras y armónica.

“Llegando a Chicago podríamos mencionar una etapa previa a Muddy Waters y Howlin Wolf que estuvo encabezada por varios hombres, uno de ellos es Tampa Red, oriundo de Georgia. El disco que seleccioné de él, como para ejemplificar un poco de la transición del acústico a lo eléctrico, es el Volumen 15 de una serie de Document Récords, y figura así en Spotify: Volumen 15 1951-1953”.

En segundo lugar, mencionó a Big Bill Broonzy, oriundo de Arkansas y asentado en Chicago. “El disco suyo que ejemplifica este pasaje de lo acústico a lo eléctrico se llama Big Bill’s Blues y es una compilación de canciones con grandes clásicos de él como Just a dream. En ese disco aparecen las primeras baterías”, dijo.

Grandes intérpretes

Entre los grandes guitarristas y cantantes de blues, Bravo destacó a tres. El primero es Howlin Wolf: “El tiene una manera casi hipnótica de tocar la guitarra y el famoso aullido lobo. De Wolf quiero recomendar un disco que se llama The Definitive Collection, son 20 canciones donde están todos sus clásicos de Howlin Wolf y toca acompañado por Hubert Sumling en guitarra, y otros músicos de primera como Ike Turner al piano y Willie Dixon en el contrabajo, entre otros”.

Otro de los cantantes y guitarristas de slide más influyentes de la historia, oriundo de Holmes Mississippi, era Elmore James. De él Bravo destacó un disco de llamado Dust my broom, el cual tiene varios clásicos de él, como Person to person, One way out y otros.

El tercero es Jimmy Reed, gran cantante, guitarrista, compositor y armonicista. “Fue uno de los más grandes de Chicago en la era de los 50, aunque oriundo de Dunleith Mississippi. Jimmy Reed era acompañado generalmente por Eddie Taylor en la otra guitarra y un dato curioso es que Albert King, futuro gran guitarrista y cantante también, tocó batería en una época para Jimmy Reed. El álbum que seleccioné de él se llama The Best of Jimmy Reed y consta de 20 canciones con todos sus clásicos, con su característico ritmo y buena onda”.

Damas del blues

Llega el turno de las mujeres y es el momento de presentar a tres grandes damas del blues. La primera, Memphis Minnie. “Esta señora venía grabando blues desde los años 20 con Kansas Joe McCoy, pero después se trasladó a Chicago y también hizo grandes grabaciones en la ciudad de los vientos. El álbum que voy a recomendar de ella se llama Killer Diller Blues, una compilación de 24 canciones. Un dato no menor es que ella participaba de batallas de bandas y muchas veces concursaba contra la banda de Muddy Waters y varias veces ella se quedó con el favor del público”, destacó.

Big Mama Thornton fue otra de las más grandes cantantes para Bravo: “Voy a recomendar un disco de ella que se llama Ball and Chain es un álbum medio compilatorio de algunas grabaciones que se realizaron en Europa. Está acompañada por músicos muy buenos como Fred Below en batería, Willie Dixon al contrabajo, Walter Horton en la armónica y Buddy Guy en guitarra. Fue una instrumentista excelente y compositora del clásico tema Hound Dog, que más tarde grabaría de una manera más blandita Elvis Presley y se hizo famoso”.

Por último, mencionó a una referente del blues de Chicago, Koko Taylor: “Ella tenía la particularidad de ser una shouter, una gritadora, a diferencia por ahí de Big Mama Thornton. Excelentes shows hacía esta mujer cada vez que se presentaba con su Blues Machine, recomiendo su disco Live from Chicago - An Audience with the Queen”.

Armonicistas

En esta categoría, Bravo destacó a tres grandes, el primero Sonny Boy Williamson II, el disco se llama His Best, algo así como “sus mejores tracks”.

“Siguiendo con los armonicistas vamos a Louisiana y el señor Little Walter. El álbum que seleccioné se llama The Essential Little Walter; este hombre salió de la banda de Muddy Waters y es uno de los más grandes y brillantes armonicistas de la historia junto con Big Walter Horton. Y por último recomiendo escuchar a James Cotton, uno de los más grandes armonicistas, totalmente salvaje y oriundo de Mississippi. El álbum se llama Mighty Long Time y salió en los 90, está compuesto de los grandes clásicos del blues”.

Kings: los tres reyes

El apellido King fue portado por tres grandes reyes del blues. El primero y más conocido por estas latitudes es el amigo de Pappo, BB King: “De él seleccioné su disco How blue can you get - Classic light performance, un disco que salió hace relativamente poco, en el año 96, con grabaciones en vivo que datan de diferentes épocas del año 64 hasta el 94, una antología ideal para conocer a BB y todo lo que generaba en sus vivos. Otro disco de él, menos conocido, se llama BB King Sings Spirituals, de 1959, donde él se despacha cantando gospel”.

El segundo rey es Albert King, uno de los más grandes guitarristas y cantantes. “Es un tipo que hacía locuras con la guitarra, una forma de tocar totalmente loca: con la guitarra al revés no solamente porque era zurdo sino con la primera cuerda arriba y la sexta abajo. Oriundo de Indianola Mississippi también había sido, como dije antes, baterista en una primera época de Jimmy Reed. El disco que seleccioné de este maestro se llama Live Wire Blues Power, un disco en vivo.

Por último, destacó al rey texano, Freddie King y un disco de estudio muy bonito: Woman across the river, que refleja su mejor época tanto en lo vocal como en lo guitarrístico.