Una grilla cargada de artistas para un evento de solidaridad

Para tener más información al respecto, La mañana de La Red (La Red Paraná 88.7), dialogó con Cristián Ledesma, uno de los organizadores del evento solidario.

“La idea es ayudar. Apelar al corazón de la gente, que siempre fue grande. Los artistas siempre están presentes para estas cosas”, comenzó Ledesma.

“Habrá más de 10 artistas en escena. Entre 30 minutos y 40 cada uno. Las puertas se abrirán a partir de las 21”, destacó.

Kabito y La Registrada.jpg El Salón Plumas Verdes del Barrio Santa Lucía tendrá un evento solidaria en el que va a tocar Kabito y La Registrada. UNO / Juan Ignacio Pereira

“En relación a la comida, habrá gran servicio de cantina con comidas rápidas. Por ejemplo: pizzas, tartas, empanadas, sandwiches, panchos, entre otras cosas”, dijo uno de los organizadores, junto a allegados de la vecina del barrio San Agustín.

“También habrá un bono contribución que se brindará junto a la entrada al Salón Plumas Verdes. El mismo valdrá $500”, informó, y a su vez agregó que las entradas se podrán comprar en el mismo salón.

“Todo es totalmente solidario. La gente del salón nos dio el uso total del mismo sin cobrarnos un solo centavo. Vamos a disponer de sonido e iluminación, las vajillas y demás. Es increíble como la gente apoya una causa tan importante como lo es para Vanesa”, contó, alegre por la solidaridad.

El Salón Plumas Verdes tiene una capacidad para alrededor de 500 personas. El recinto está ubicado en el Barrio Santa Lucía, sobre la calle Doctor Boeri Nessa, a pasitos de Doctor Alberto Sabin.

¿Quién es Vanesa?

Vanesa, de 35 años, es vecina del Barrio San Agustín. Le salió un tumor en la pierna derecha. Con el correr del tiempo eso se le fue agravando. Pasó por varias sesiones de quimioterapia en Buenos Aires y hoy necesita ser operada.

“En principio, no querían operarla por temor a que pierda la pierna. La intención es salvarle su pierna. No llegar al punto de amputación”, dijo Cristián. Además, agregó :“Las quimios lamentablemente no resultaron así que no queda otra cosa que la operación”.

“Tiene 3 hijos. Por ellos queremos que todo salga bien”, finalizó.