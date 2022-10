Uader Rock tendrá lugar este sábado en Parque Gazzano

En la programación de la actividad habrá diferentes alternativas para reflexionar y escuchar.

En principio se presentará Manu Mántica : Hacia la ruta del tentempié con una una lectura del disco “parte de la religión” de Charly García.

Además, serán parte de la jornada artistas y grupos. Entre ellos Alfonso Bekes, Yamil Isaac, Patricia Cohen, Eli Argento, Zoe Calvo, Eve Miranda, Soraya Jacob, Gisele Gutierrez, Say No More y Trastorno.

La apertura musical estará a cargo de este grupo de artistas que pertenecen a la carrera de canto popular de la facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Las mismas estarán acompañadas por Maca Buscema en piano y Alfonso Bekes en Guitarra que harán un recorrido por el cancionero del rock argentino y composiciones propias que pondrán en valor la presencia de mujeres artistas del rock sobre el escenario.

Cabe mencionar que Alfonso Bekes se dedica profesionalmente a la música desde hace 20 anos.

Ademas de recorrer escenarios en Argentina y otros países como solista, integra bandas de rock, grupos de folclore, de tango, de música latinoamericana, ensambles de cámara, ensambles experimentales, etc.

Recibió 8 premios en concursos nacionales e internacionales de guitarra y composición.

En tanto Say no more está integrado por Federico Cardelino en batería y voz, Constanza Soler en teclados y voz, Martin Kendziur en bajo y voz, Agustín Centeno en guitarra y voz, Katia Grunewald clarinete charango y voz . Con canciones propias, nos vamos animando a crear entre tanto ruido.

Por su parte Yamil Isaac integró grupos de improvisación libre, fue miembro de Coral Nexo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). - Fue cantante y segundo guitarrista del cuarteto de jazz Turnaround.

Desde 2008 es miembro del grupo de rock Electrocuerpo, en el cual se desempeña como vocalista, guitarrista y compositor. Actualmente impulsa su proyecto personal, con el que ha tocado en diferentes escenarios de la región y con el que se encuentra grabando su primer disco solista de canciones, con el financiamiento parcial de una beca para la creación del Fondo Nacional de las Artes.

Y Trastorno es un grupo de rock/metal alternativo fundado a mediados del 2015. Tras la salida y recambio de algunos integrantes la agrupación se consolida en el año 2018 con Pablo Albornoz (voz), Facundo Orellana (guitarra y coros), Luís “Cabezón” Rodríguez (bajo y coros) y Germán “Mancho” Faes (batería), para emprender la búsqueda de una nueva identidad musical que pise fuerte en la escena del rock local.

Conocida en sus comienzos como una banda que radicaba sus influencias en el punk, hard rock y metal, Trastorno amplio su sonido hacia el hardcore y metal alternativo.

Actualmente la banda esta abocada en trabajar sus propias composiciones, y en adaptar algunos covers al estilo del rock pesado.