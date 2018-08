Seba Gómez tocó en el histórico Cavern Club de Liverpool

Embed





El bajista de La Rocka llegó a la ciudad de Los Beatles el viernes por la noche y el sábado comenzó la visita por los lugares emblemáticos con una parada obligada en el histórico Carvern Club, el lugar que albergó los primeros shows de la banda en Inglaterra. La mítica banda que cambió la historia de la música se presentó allí el martes 21 de febrero de 1961.









Lo que no estaba en los plantes de Seba. su hermano Javi y Martín, el amigo, era subir al escenario. "A la mañana fuimos al puerto donde están las mayores atracciones y decidimos hacer el Magical Mystery Tour (como el doble EP de la banda lanzado en 1967), que va recorriendo los lugares emblemáticos de Los Beatles y dura dos horas. Al final del tour te dan un pase para el Cavern Club durante todo el día", contó el músico.

Luego de recorrer el museo, el puerto y pasar por la ducha, salieron de gira por un callejón repleto de bares con música en vivo. Luego de contemplar el terreno hicieron base en el mítico bar. Tras un par de cervezas, el hermano de Seba, advierte que anotaban gente para subir a cantar, pero no a tocar. "Por lo general la gente no se sube a cantar, pero no se anima a tocar", remarcó.

Tocó la última banda y de repente el Trío advierte que falta una más y se fue por el carril del lateral izquierdo a buscar el centro pasado, como los sábados en las canchas de fútbol independiente. "Le pregunté a un brasileño, que fue el único que se subió a tocar la viola, y me dice que suba", relató. "Elijo un tema que se llama Come Togheter, pero resulta que lo había cantado una mina, entonces les dije que si ya lo habían hecho no daba hacerlo de nuevo. Ahí viene el que manejaba la banda y me dice , en ingles, si sabía otro tema y le tiré Day Tripper y así fue", contó emocionado.

"Mientras me subí al escenario no pensé mucho y encima me colgaron el mismo bajo que usaba Paul McCartney, así que fue un delirio absoluto, muy emocionante", comentó Seba.





"Me fui llorando durante todo el viaje en tren desde Liverpool hasta Londres de la emoción", resumió sensible.

