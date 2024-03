Se reprogramó la presentación de "El Nido" de Ana Garello

En diálogo con UNO , Garello reveló: “No sólo los pájaros preparan sus nidos, los humanos también lo hacemos. Es un comportamiento instintivo que hemos conservado para la continuidad de la especie, como cuando preparamos el cuarto del hijo que va a nacer, reformamos una habitación, la casa, es la llamada de la naturaleza. Me inspiró El Nido de los pájaros, la diferencia entre ellos, y me introduje, mediante el dibujo, con grafito, tinta, lápiz color, intentando imitar esa estructura de ramas, palitos, hojas, plumas”.

Ana María Garello2.jpg

Además, Garello contó que estará compartiendo alrededor de 20 obras, algunas grandes y otras pequeñas según sus formatos. “Esta muestra me llevó a hacerme un montón de preguntas y a plantearme muchas cosas con respecto de por qué surge esta muestra. Hay un dibujo grande en grafito que me remite a mi infancia en un pueblo del sur de Córdoba con mucha vegetación y animales en una etapa en que tuve un gallo blanco de mascota. Hay una imagen masculina a la que las hojas y las plantas lo invaden, así como que van trepando por su cuerpo. Esa obra se llama De nuevo en casa, y si bien la realicé en 2018, yo pienso que es el origen de esta serie elaborada con la temática del nido”, aseguró.

Ana María Garello3.jpg

Las obras expuestas estarán disponibles y a la vista durante todo el mes.

“La verdad es que esperamos mucho público en la inauguración y esperamos también que, quienes no puedan asistir, tengan la oportunidad de hacerlo después. Y como mencioné con anterioridad, esta muestra me llevó a hacerme muchas preguntas, por ejemplo, si nosotros queremos regresar a nuestro nido, ¿Dónde estaría? ¿sería la casa de nuestros padres? ¿la primera casa que habitamos después de salir de la casa de nuestros padres? ¿o todavía ese nido no lo hemos construido? Los pájaros construyen el nido, ponen los huevos, nacen los pichones y cuando los pichones pueden volar, abandonan el nido. No son como nosotros que nosotros vivimos en el nido, o sea, construimos un nido para vivir en el nido”, dijo reflexiva y agregó: “Aceptar un hogar es aceptar al otro, como los deseos instintivos de hacer, pensar, vivir, producir grandes resultados con escasos medios, se convierte en un éxito rotundo, en hazaña, en arte. No pretendo valerme de nada, vuelo sobre mis pensamientos con mis ideas y caigo nuevamente a donde pertenezco, caigo en mi nido. Texto de Roberto Jara”, cerró.