Ana Garello y Mario Milocco: una historia de arte y amor

Ana Garello.jpg

Ana Garello dijo: “Nosotros nos conocimos hace 8 años. Una mañana estaba con mi grupo de alumnos del taller de dibujo en el museo de Bellas Artes de Paraná y Mario estaba con un amigo viendo la misma muestra. Los saludé, a Mario lo conocía solo de vista, charlé un poquito y volví con mis alumnos. Una de mis alumnas, Adriana Horsman, hasta hoy lo recuerda, porque ellos se dieron cuenta antes que yo que algo había en el aire, algo nos unió e inmediatamente me cargaron con él. Al tiempo, Mario realizó una muestra la en Casa de la Cultura con un colega y fui a observar si detectaba alguna fémina cerca, pero no vi nada, y a las doce, cual cenicienta, tuve que regresar a mi hogar. Luego nos conectamos por messenger en conversaciones breves, porque a la noche Mario siempre decía que estaba cansado y no me invitaba a tomar un café ni nada”, recordó riendo.

Y agregó: “Cuando ya salíamos me confesó que me veía como un imposible, que era burlona y que nunca le haría caso. Se basaba en que me reí cuando me contó que comería una ensalada de rúcula, me pareció una comida muy ligth para él. Un día se inauguraba una muestra colectiva con obras de los dos y el universo hizo artilugios para reunirnos. Los amigos que iban a acompañar a cada uno no pudieron ir y acordamos ir juntos. Esa noche comenzamos a dibujar nuestra historia juntos”.

Mario Milocco.jpg

Iniciada la relación, al poco tiempo Ana tenía un viaje pactado a Córdoba y le propuso a Mario que la acompañe: “ Fue como una prueba de amor. Primero me dijo que no y después me dijo que sí. Pasa que si nos alejabamos tantos días apenas iniciada la relación, tal vez se enfriaba. Nos peleamos mucho en ese viaje, y nos amamos mucho también. Después, cada uno vivía en su casa pero la pandemia nos hizo convivir, fue otra prueba de amor. Al principio de la relación yo me preguntaba qué pasaría siendo los dos artistas, qué pasaría con los egos de los dos, si competiríamos o no. Yo veía un dibujo de Mario y lo ponía en vilo, le decía que lo iba a copiar y él me decía que no desesperado. Después entendió que eran chistecitos míos. Cuando nos encontramos en la vida ya éramos artistas con estilos propios y muy definidos, con búsquedas diferentes, temáticas propias y tranquilamente podemos compartir taller, cada uno con sus producciones. Y solo opinamos cuando el otro lo pide y nos admiramos mutuamente”.

Museo Bellas Artes.jpg

Por su parte, Mario Milocco sostuvo que se acompañan y se respetan mucho como pareja y como artistas. “Lo ejercemos de forma natural y permanentemente, y si surgen ideas diferentes se charlan. Siempre puede haber otra idea, pero se expresa con mucho cuidado. Los artistas somos gente muy sensibles”, relató entre risas y agregó: “Esto parece una falsa idealización, pero somos grandes y ya no tiene ningún sentido hacerlo de otra manera”.

Ana Garello1.jpg

Enamorado, Mario compartió que lo que más admira de Ana es su nobleza y su franqueza: “Si bien tiene su carácter, y yo también lo tengo, es alguien con quien se puede dialogar razonablemente y confío plenamente en ella. Además, hay algo que me gusta de ella y es su actitud solidaria. Actitud que ejerce tanto con colegas como con gente que no es de su entorno y, a veces, con personas que ni siquiera es tan cercana. Y para mí la pareja es como todo, una construcción permanente. Se nos ha imbuido, diría yo, equivocadamente, que uno conoce a alguien con el que pega cierta onda, surge un sentimiento y ya está, que luego todo se da y fluye, y no siempre es así, hay que construir y cuidar permanentemente abonando ese camino”.

Por su parte, Ana coincidió en que a la pareja se la sostiene día a día y destacó el diálogo constante y la unión como parte del crecimiento. “Una relación es una construcción constante donde existen proyectos comunes e individuales, y en este caso es bueno que los dos seamos artistas, porque comprendemos cuando el otro se aísla para trabajar durante horas sin límite y hablamos el mismo lenguaje. Para mí, el amor es un plan de complicidad y compromiso donde se unen dos energías, que contiene una parte espiritual y de afecto y una parte terrenal donde se comparte la mesa, la cama, el vino y todos los besos”.

Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez

En el presente, ambos forman parte de la muestra que se realiza en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, inaugurado el 30 de agosto de 1926. En 1938 la Provincia le otorgó el nombre en homenaje a su fundador, destacado abogado, catedrático y filántropo paranaense, quien fuera su primer director hasta su fallecimiento. El patrimonio artístico cuenta con más de 1.200 obras de arte y entre sus piezas más significativas se encuentra la renombrada Colección Cesáreo Bernaldo de Quirós de exhibición permanente.

Ana Garello y Mario Milocco1.jpg

Allí, Ana Garello expone La naturaleza me habita. Síndrome de Anidamiento, realizado con lápiz, birome y tinta sobre tela. Ha actuado en el rol de jurado y curaduría en diferentes muestras, salones y concursos de arte. En 2023 tuvo el honor de ser elegida jurado en el Salón Nacional de Ceres. Sus obras han participado en los salones nacionales de Junín, Concordia, Concepción del Uruguay y Ceres y en salones de carácter regional, provincial y municipal donde ha obtenido importantes reconocimientos. Mario Milocco presenta su obra Así estamos, hecho con xilografía. “Ambos admiramos a artistas como Yuyo Noé, Carlos Alonso, historietistas como Altuna, Tomy Müller, Alberto Breccia y grabadores como Kazutaka Nagashima. De acuarelistas argentinos admiramos a Pito Campos y Gonzalo Cid. También valoramos mucho el trabajo de artistas jóvenes como Luz López, Migue Vesco, Tino Vidal, Melisa Jatib, Lucía Aquino y nuestro amigo Carlos Larrosa”, contó Ana.