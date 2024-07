Realizarán una jornada solidaria en La Casa de la Cultura

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA CASA DE LA CULTURA ENTRE RÍOS (@lacasadelaculturaer)

En diálogo con UNO, el músico Juan Penas brindó detalles sobre cómo será la jornada: “Primero tocará Manekineko, un muchacho que hace canciones de él. Después tocamos nosotros, vamos a hacer el tango entrerriano que venimos presentando. Después tocarán Ángela Herrera y Silvina Badano, que también hacen tangos. Después vendrán Marilina y Dardo, que hacen rock, un rock acústico, con guitarra y voz nada más. Y después tocarán dos bandas de rock, Los Piratas del Asfalto y Los Amigos de mi Viejo. El objetivo es un abrazo solidario al Negro, que es uno de los primeros tatuadores de Paraná, un artista plástico muy groso, un dibujante muy groso, que se cayó de 8 metros de altura y milagrosamente está vivo, gracias a Dios está vivo, pero no está pudiendo trabajar, así que todo esto es para darle una mano económicamente”.

Adrián Flores

Por su parte, Adrián Flores, contó a UNO: “Soy uno de los primeros tatuadores que hubo acá en Paraná, tuve un local en el centro allá por 1993, todavía sigo tatuando y aparte me dedico a la pintura en obra. También fui músico. La Casa Solidaria fue una propuesta que vino de amigos músicos, Juan Penas, sobre todo, que se le ocurrió la idea de hacer un recital a beneficio para recaudar fondos, porque yo al no poder trabajar no tengo entrada alguna, no tengo subsidio, ni recibo ninguna clase de ayuda de parte de nadie. Así surgió este evento solidario, para poder solventar los gastos que tengo de tratamiento médico y todo lo que me lleva a recuperarme del accidente que por varios meses me tendrá en reposo”.

Sobre el accidente, Flores contó que se encontraba trabajando en una obra cuando al subir a una casilla en busca de herramientas cayó al vacío. “Estaba trepando para subir al techo y caí de espalda desde 8 metros hacia un pozo, una zapata que están haciendo los cimientos de un edificio. Me quebré las cervicales y las dorsales, tengo que estar con cuello ortopédico y corset durante tres o cuatro meses hasta recuperarme. Estoy inmovilizado y por eso no puedo hacer fuerza ni ninguna clase de trabajo pesado, ni siquiera puedo agacharme, así que estoy sobreviviendo de la ayuda de gente que me conoce y ahora justamente el evento lo hacemos para poder recibir algo de ayuda”. Sincero, pidió que la gente acompañe el evento de hoy para sumar un aporte y también para apoyar a los artistas que se presentarán.

“Va a haber para todos los gustos. La entrada es a colaboración consciente, o sea que cada cual paga lo que su conciencia le dicta o su bolsillo pueda. Están todos invitados y estaría muy agradecido de poder recibirlos a todos, ya que el lugar es bastante grande, así que puede venir mucha gente, estaría bárbaro. Desde ya les agradezco a todos los que vengan a colaborar y a todos los que puedan y si no pueden ir, que ayuden a difundir”. El evento se extenderá hasta la medianoche. Por otra parte, Escenario también conversó con la artista Ángela Herrera: “Entre los conocidos y amigos estamos organizando este encuentro solidario para juntar unos pesos para poder ayudarlo ya que no está pudiendo generar el dinero que necesita para vivir. Con Silvina Badano vamos a hacer tangos, milongas y valses. Juan Penass también hará sus tangos y sus composiciones propias”. Para quienes deseen colaborar, Flores dejó su Alias: adrian.497.cura.mp