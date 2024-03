"Radiomensajes" por el mes de la Memoria

Radiomensajes1.jpg

En diálogo con UNO, Ezequiel Caridad dijo: “Radiomensajes es un texto de Gastón Serana, un dramaturgo de la Ciudad de Buenos Aires. Teatro por la Identidad es una herramienta de Madres de Plaza de Mayo que tiene el fin de seguir buscando a los nietos y nietas desaparecidos y apropiados en la última dictadura militar que azotó a nuestro país. Radiomensajes, particularmente, es un texto absurdo porque no hace referencia a una época lineal, sino que en su texto lo que hace es ir y venir en una línea del tiempo. Pareciera que no hay un hilo conductor, pero por debajo, en el texto, lo que podríamos decir el subtexto, está tirando un montón de información relacionada con esta temática”.

La obra trata sobre dos empleados que trabajan para una empresa central y envían mensajes a través de la radio, por eso su nombre. Además, está temporalizada en la década de los 90. “Entonces, en ese recibir y enviar mensajes a distintos clientes o adherentes, van recibiendo mensajes referidos a la búsqueda de dos personas, Charo y Norman, que en definitiva son estos mismos protagonistas. La obra muestra cómo estos personajes están completamente alienados en el trabajo y recibiendo órdenes. Nosotros lo que hacemos desde la Compañía Teatrasl es relacionar a los protagonistas de la obra con lo que sucede en los trabajos de hoy. Cómo nos alienamos a los trabajos y no podemos ver más allá porque no nos lo permiten. Entonces, cómo escaparnos de esa realidad para poder ver qué es lo que realmente está sucediendo. El texto también va haciendo mucha relación a lo que sucedió en el 76, va tirando nombres, va tirando información como los vuelos de la muerte, los 30.000 desaparecidos, los mensajes que se vuelan, y a su vez va haciendo relación a la década de los 90 con estos personajes nefastos también que nos gobernaron”, expresó Caridad.

En cuanto a la presentación de ayer, destacó la buena predisposición de los jóvenes y la atención que le prestaron a la obra. “No es un texto fácil de asimilar porque hay demasiada información y parece que no hay una relación entre lo que se está diciendo y es muy repetitivo en algunas cosas, pero eso lo que lo hace interesante. Además del texto, nosotros ponemos mucho cuerpo en juego. Hay danza, hay baile, hay coreografías, hay canciones y lo hacen más entretenido. La estética de la obra también es muy particular, linda, entonces también eso lo vuelve más atractivo. Los chicos estuvieron sumamente atentos, reparticipativos y se engancharon. Cuando terminó la función, hicimos una devolución. Siempre lo hacemos, mantenemos un ida y vuelta entre nosotros, los actores, y los espectadores, como para orientarlos y saber qué es lo que vieron, si entendieron el mensaje considerando que muchos de los que asisten de escuelas secundarias no ven o no tratan mucho la temática que tiene que ver con el Mes de la Memoria o el Teatro por la Identidad, y a la vez muchos tampoco van a ver teatro, entonces es como un encuentro bastante fuerte en un principio”, relató.