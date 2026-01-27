Radio, periodismo y compromiso: vuelve Cara y Ceca por las radios de la UNER

El próximo lunes comienza un nuevo ciclo del programa periodístico Cara y Ceca por las radios de la UNER.

Desde el lunes 2 de febrero, Cara y Ceca retoma sus emisiones diarias y pone al aire su 21° temporada consecutiva. El histórico programa periodístico de las mañanas vuelve a escucharse de lunes a viernes, de 6.30 a 9, por las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y una amplia red de emisoras de la provincia.

El ciclo, creado y conducido por Juan Pablo Arias, se emite por Radio UNER Paraná (100.3), Radio UNER Concordia (97.3) y Radio UNER Concepción del Uruguay (91.3), además de una red de radios que amplían su alcance en todo el territorio entrerriano. Desde hace casi diez años, el programa forma parte de la programación de las radios universitarias, consolidándose como una referencia informativa en la región.

Hacer periodismo

“Es un momento clave en la historia de nuestro país. En Entre Ríos en particular y en Argentina en general se están debatiendo temas que pueden marcar un antes y un después. Por eso es importante estar al aire, con el convencimiento de que hay que estar bien informados”, señaló Arias al anunciar el regreso.

Luego de celebrar dos décadas ininterrumpidas de radio, Cara y Ceca se prepara para una nueva temporada con el objetivo de seguir ofreciendo un magazine periodístico centrado en la información, el análisis y las entrevistas en profundidad. El programa propone una mirada crítica y alternativa a la agenda de los grandes medios, con un fuerte anclaje en lo local y una perspectiva federal.

“No es sencillo, pero es nuestro objetivo. Se puede hacer periodismo desde una mirada local, anclada en lo que pasa alrededor, sin dejar de lado los debates nacionales ni lo que se discute en Buenos Aires”, explicó el conductor.

Fiel a su consigna histórica, “Preferimos desconfiar”, el programa abordará durante la temporada 2026 temas vinculados a la política nacional y provincial, la educación y las universidades, la salud pública, el sistema científico, la economía, el mundo del trabajo, el ambiente, la cultura y los derechos humanos, la discapacidad, y el trabajo, promoviendo la pluralidad de voces y el acceso a información rigurosa y contextualizada.

Cara y Ceca.jpg

El equipo de Cara y Ceca

La nueva temporada vuelve a apoyarse en un equipo de profesionales consolidados, que constituye la columna vertebral del programa. Juan Pablo Scattini continúa en la co-conducción y el control de aire, mientras que José Trovatto estará nuevamente al frente de los informes especiales.

El ciclo cuenta además con un destacado grupo de columnistas y especialistas: Gisela Bahler (Ecología), Gustavo Martínez (Literatura), Tiago Romero (Policiales y Judiciales), Facundo Leiva (Deportes) y Valentina Schifelbein (Agenda Cultural). La propuesta se completa con la producción artística de Pablo “Perro” Morelli y la operación técnica, musicalización y puesta en el aire de Claudio Herrera.

“La invitación es a acompañarnos, como siempre. Hacemos radio con compromiso. Y como siempre decimos: preferimos desconfiar”, concluyó Arias.