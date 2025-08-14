Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

El humorista y actor Pablo Millán vuelve al Teatro 3 de Febrero con “Icónica, humor con cara de mujer”, que se presentará el sábado 16 de agosto

El humorista y actor Pablo Millán vuelve al Teatro 3 de Febrero con “Icónica, humor con cara de mujer”, que se presentará el sábado 16 de agosto a las 21. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Plateavip.com.ar .

En diálogo con UNO , Millán contó que mantiene una tradición de tres presentaciones anuales en el teatro: mayo, agosto y noviembre. “Me gusta encontrarme con la gente, sobre todo en el teatro, por la ceremonia que implica: el olor a madera, llegar al camarín, compartir con mis compañeros y sentirme como en casa”, afirmó. Para él, la experiencia teatral es un compromiso con el público: “Si no entregás todo cada vez que te presentás, quedás en deuda”.

La nueva versión de Icónica será “totalmente diferente” a la anterior, salvo por el monólogo que da nombre al espectáculo. En esta oportunidad, Millán contará con la participación de Reina Heels, drag queen de Paraná, y la participación de varios bailarines.

El espectáculo combinará cuadros de humor, música y participación del público. “Es un elenco ecléctico que pasa por todos los estados y géneros musicales, con mucho humor y diversión”, adelantó.

Millán destacó que la expectativa de la gente lo motiva a dar siempre más. “Un amigo decía que yo en los shows hago más de lo que me pagan, y es verdad. Me gusta no defraudar. Por algo hace 38 años que trabajo en esta profesión y 24 en Paraná”, señaló.

Además de Icónica, el artista viene de agotar la sala del NEO, donde regresará el 21 de septiembre con un show especial para mujeres por el Día de la Primavera. “Es un espectáculo cómico musical sensual, con un poco de erotismo y muchos condimentos. Me encanta encontrarme con las mujeres, es como estar con amigas”, expresó.

Finalmente, Millán invitó a apostar por el teatro como una opción de encuentro y diversión: “Ojalá la gente siga apoyando los espectáculos, sean de afuera o de acá. El teatro es una noche completa: podés ir con pareja, amigos o en familia. Me emociona ver a varias generaciones juntas disfrutando. Hay que salir de la cueva y divertirse”.