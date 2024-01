Nunca es Tarde, una marca registrada de Cristian Bello

Nunca es Tarde nació en tiempos difíciles. En un post 2001 con una gran crisis económica y política a nivel país pero con grandes ilusiones de poder montar un programa local lleno de información y con un formato propio por fuera del noticiero tradicional: “En ese momento no había programas diarios a excepción de los noticieros. Pero vimos que en el 2002 había interés de parte del público”. Sobre todo porque en ese año reinaba la diva de la televisión, Susana Giménez ya que sorteaba $1.000.000 por noche y era lo que la gente necesitaba: “Era un panorama incierto (como ahora) y no sabíamos que nos depararía en el futuro. Nos dimos cuenta rápidamente que no sería fácil sostener el programa”, agregó a UNO. En principio estuvo en su canal actual, posteriormente en Canal 9 y lleva 3 años en Canal Once.