Niña de Federal sorprendió en La Voz Kids Uruguay

Con un cover de "Tren del Cielo", de Soledad Pastorutti, la niña sorprendió y se llevó múltiples aplausos de la audiencia. También logró convencer a casi todos los miembros del jurado, compuesto por Agustín Casanova, Valeria Lynch, Álex Ubago y el dúo Rubén & Julieta , que le ofrecieron un lugar en su equipo. Finalmente, Lara eligió pertenecer al grupo del ex vocalista de 'Marama' .

En la presentación del reality, la entrerriana expresó: "Si pudiera tener un superpoder sería que, cuando cante, enamore a la gente con mi voz y que le guste mucho". Lara contó que comenzó a cantar gracias a su tía, a quien le gusta mucho la música: "Al escuchar las canciones me las aprendía; mi mamá me empezó a grabar y descubrió que le gustaba mi voz". El video de su audición ya cuenta con más de 70.000 reproducciones y un gran número de 'me gusta'.

En diálogo con UNO la mamá de Lara, Tanya, detalló el proceso de selección: "Una conocida me etiquetó en una publicación para anotarla a Larita. La anotamos sin pensar que llegaría a quedar entre tantos chicos y más siendo de Argentina. Nos avisaron que había quedado en el casting y deberíamos presentarnos para su primer grabación, seleccionada ya con el tema de Sole Pastorutti, fue uno de los tres videos que subimos para la audición".

Como madre, Tanya valoró la experiencia: "No sabíamos con qué íbamos a encontrarnos, pero la verdad que todo muy lindo. Lara nos sorprendió cuando subió al escenario y no tuvo nervios, lo cantó con tantas ganas, mostrando que es lo que le hace bien y más le gusta". Además, indicó: "Deseo que cumpla sus sueños. Es una niña muy amable, respetuosa, dulce y buena compañera. Ella sabe que estoy y voy a estar siempre para apoyarla y acompañarla en lo que se proponga" y destacó que, independientemente de la etapa a la que llegue la jovencita, ya se ganó el cariño de mucha gente, de la ciudad de Federal y alrededores. "Esto va a ser sólo el comienzo de muchas cosas lindas".

Sobre la competencia, Tanya remarcó que su hija está conociendo muchos niños, especialmente los que conforman el grupo de Agustín Casanova. "Tienen grupos de Whatsapp, en redes también están todo el tiempo en contacto y en cada audición se apoyan unos a otros", contó.

Lara contó a UNO que, en el momento de la audición, sintió mucha emoción: "No podía hablar de lo feliz que estaba... al saber que con que se diera vuelta uno solo ya estaba dentro de La Voz y más Agustín que fue justo cuando estaba terminando de cantar, era con él con quien quería irme". La federalense detalló que, una vez finalizada la etapa de audiciones ciegas, seguirá la instancia de "batallas" donde competirán de a tres y sólo pasa uno a la siguiente instancia. "Me encuentro bien, practicando y poniendo todo para dar lo mejor de mi ese día".

"Quiero aprovechar y agradecer a toda la gente de Federal que me apoyó ese día y sigue a diario y a todos los que me alientan, más que nada a mi mamá y a mi papá, Martín que sin su apoyo y predisposición no hubiera sido posible y a toda mi familia", finalizó Lara.