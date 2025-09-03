"Mastroianni y el Gas", nuevas funciones en Sala Saltimbanquis

Uno Entre Rios | Escenario | Saltimbanquis

El Grupo Saltimbanquis vuelve a escena con “Mastroianni y el Gas”, una obra basada en el texto del dramaturgo entrerriano Gabriel Cosoy

3 de septiembre 2025 · 13:05hs
El Grupo Saltimbanquis vuelve a escena con “Mastroianni y el Gas”, una obra basada en el texto del dramaturgo entrerriano Gabriel Cosoy, que se presentará en septiembre en Paraná. La puesta cuenta con las actuaciones de Azul Balmas y Manuel Leiva, bajo la dirección de Jimena Lis González, y con la asistencia técnica de Pía Taborda.

El espectáculo propone un recorrido por la identidad entrerriana a través de personajes singulares que relatan pequeñas historias de sueños y revoluciones, sosteniendo la cotidianeidad de los pueblos. La trama presenta a Marchelo y Chiquita, dos enamorados militantes de la cultura que ponen a prueba sus convicciones y arriesgan todo en pos de sus objetivos, hasta que una acción inesperada sacude la aparente calma de un pueblo en el corazón de la provincia.

Las funciones se realizarán el sábado 6 y el sábado 20 de septiembre a las 21 en Sala Saltimbanquis (Feliciano 546). La modalidad será de entrada libre y salida a la gorra, como es habitual en este espacio. Por cuestiones de capacidad, se solicita realizar reserva previa enviando un mensaje de WhatsApp al 3434550552.

“Mastroianni y el Gas” se define como una comedia en la que la realidad y la ficción se entrelazan bajo la luz de un proyector de cine y el calor de las garrafas, en un nuevo desafío escénico para el colectivo teatral Saltimbanquis.

Saltimbanquis Mastroianni y el Gas Teatro
