Luciano Vitali presentará su canción "Bésame" con una fusión de folklore, afrobeat y techno

En ese sentido, Vitali destacó que desde los 6 años comenzó a cantar y tiene recuerdos de hacerlo todo el tiempo en todas partes. “Siempre estuve enamorado de la música y quise estar bajo el ojo del público. Quiero ser un cantante famoso y por eso desde el comienzo tomé mi objetivo como algo profesional. En la pandemia estudiaba canto a través de videos por YouTube y buscaba cómo mejorar, cómo poder llegar a ciertas notas. También quería mejorar los tonos graves, quería poder ser un verdadero profesional y por eso me la pasaba vocalizando. Luego comencé a tomar clases con Pancho Escota mientras a la par estudiaba piano y danzas. Hoy mi vida es cantar, voy caminando por la calle y estoy cantando, y si no estoy cantando estoy componiendo y marco el tiempo en la calle, en mi casa lo mismo. Todo el tiempo sigo formándome a pleno”.

Estreno

Como autor, el artista adelantó que Bésame es una canción fácil de entender y de escuchar sobre todo para su generación ya que hace varias fusiones. “Tiene una letra muy dedicable y creo que, a la vez, es super bailable. La verdad es que me gusta muchísimo y es la tercera canción que hice con contrato junto a Real Sound, una disquera de Santa Fe. La canción logró marcar una evolución entre el primer tema que saqué en 2022, Dime ya, y lo que voy a lanzar el sábado. Bésame es mi canción favorita hasta el momento. Estoy feliz por su lanzamiento ya que lo teníamos programado desde hacía mucho tiempo”. Además, el cantante reveló que la calidad del producto es excelente y siente gran orgullo por ello debido a que todo lo hace “a pulmón”.

LUCIANO VITALI 1.jpg UNO / Mateo Oviedo

“Todo lo grabé con mi celular gracias a la ayuda de dos amigos, Marcelo Amorosi y Nicolás Dimotta. Ellos tienen una productora que se llama Portal Producciones e hicieron una película que se llama El último cumpleaños, yo participé. Estoy muy contento y muy agradecido la verdad, nunca había actuado, sí había ido a miles de castings pero nunca se me abrieron las puertas, sin embargo ahí pude y participé. Tengo un personaje bastante secundario pero estoy, y eso para mí ya es importantísimo y me siento muy agradecido”. Respecto al proceso creativo de la canción a estrenar, Vitali compartió que se inspiró en una temática urbana y lo mismo pensó para el videoclip. De hecho, una parte del mismo fue grabada en una biblioteca “porque una parte de la canción dice ‘te estudié para saber amarte’”. Respecto a qué artistas admira, Vitali destacó a Duki: “Para nuestra escena musical aportó muchísimo. Creo que él fue y es uno de los pilares para que hoy nosotros estemos en el mapa. En lo personal, lo que más me gusta de la música es poder expresar el arte y saber que es una salida para muchas cosas. Después de escuchar una canción, de repente ya te podés sentir mejor, así estés mal o estés bien, porque creo que no hay nada más lindo que saber que otra persona se siente identificado con lo que te está pasando”. En ese sentido, el cantante también destacó a María Becerra y Milo J.

Sobre sus sueños a futuro, mencionó que quiere ser un artista reconocido en su ciudad natal, Paraná. Triunfar a lo grande y llegar a ser la voz de su provincia representándola en todo el mundo. “Me encantaría poder llegar a cantar alguna vez en la Fiesta del Mate, por ejemplo. Y que de repente suba al escenario y todos se sepan mis canciones. Que mi ciudad me respete y me apoye. Quisiera también poder ayudar a quienes, como yo, luchan desde hace tanto. Me gustaría poder hacer shows gratuitos y que la entrada sean alimentos no perecederos, por ejemplo, y sé que lo voy a lograr. Sueños tengo miles, salir de gira, recorrer mi país entero. Cuando era chiquito, le decía a mis tíos que yo iba a presentarme en el Gran Rex cuando fuera grande y lo mismo pensaba sobre el Luna Park. Quiero romperla musicalmente y sé que la voy a hacer”, cerró.