Luciano Vitali, el músico paranaense que va por todo

"Desde muy chico tengo interés por el arte en general, pero sobre todo en la música" , detalló a UNO , "Mi abuelo me regaló una guitarra criolla y desde entonces nunca la dejé" . En este marco contó que, entre los seis y los 12 años, subía muchos videos a internet cantando, pero recibió mucho bullying y abandonó este hobbie . "El año pasado decidí que la música es lo que quiero para mi vida, lo tuve mucho tiempo pausado, pero esto es lo que más me gusta hacer" , remarcó.

LUCIANO VITALI 2.jpg UNO / Mateo Oviedo

Luciano insiste que "no le hace ascos" a ningún género musical y tuvo muchas influencias para los ocho temas que comprenden este álbum debut: "Mis tíos me inculcaron Queen, rock nacional e incluso Luis Miguel. Mi mamá me influyó con la cumbia, el reggaetón y los ritmos más actuales. También mis abuelos me mostraron la cumbia en artistas como Los Palmeras, El Potro, Nino Balbo y similares". Consultado por sus géneros preferidos, indicó: "En lo personal me gusta la música nacional y me encanta lo que se está haciendo en Argentina".

Respecto al trabajo que requiere componer, escribir y producir, consideró: "Lo que más disfruto es el goce que me genera hacer música. Aprendo para ser mejor y ver el resultado de algo que quiero expresar en lo físico, que se puede escuchar y causar algo en la gente, es algo que me encanta".

'Ojos en Mi', una producción para cumplir un sueño

"Un día estaba en mi casa y en una carpeta guardé algunas letras que había escrito. Pensé que algún día lo sacaría, cuando fuera más grande o me diera a conocer más, pensaba que me iban a bardear y no quería que me sucediera lo mismo", relató a UNO y agregó: "Sin embargo un día me agarró la locura y dije 'ya fue: quiero hacer música, es lo que siento y lo quiero mostrar".

Así se juntó con su amigo, Freshh, le pidió un presupuesto para producir el álbum y allí puso todos sus ahorros: "Trabajé todo un año para juntar el dinero y todos mis ahorros los puse ahí. Este álbum lo hice con el corazón y lo que sentía en aquel momento". De este modo nació 'Ojos en Mi', cuyo título representa cómo Luciano se enfoca en sí mismo y no en lo que otros hacen.

En este sentido destacó que este disco no tiene una temática en especial y no busca seguir un hilo: "Quería hacer de todo un poco y traté de incursionar en varios géneros: hice una balada, tech, house, también un intento de cumbia, trap y R&B. Las letras también hablan de todo, incluso una canción se la dediqué a mi abuela y habla de la pérdida de un ser querido. También otras canciones son más bolicheras o comerciales e incluso hay de desamor", indicó. Para esta producción sus mayores influencias fueron Justin Bieber, una canción de La Joaqui y, principalmente, Bad Bunny, con quien Luciano sueña colaborar algún día: "Es una bolada en las nubes, pero es de mis artistas favoritos".

LUCIANO VITALI 3.jpg UNO / Mateo Oviedo

Sobre la experiencia de componer y escribir para este álbum, la calificó como "fabulosa": "Los días que estaba en el estudio, que era la habitación de mi amigo, sentía que podía estar allí siempre, no me molestaba estar muchas horas para dar con el producto que tenía en mente y lo volvería a hacer mil veces más". Asimismo, remarcó que sus mayores dificultades en este primer acercamiento con una producción de este estilo: "Me costaba entrar en los tiempos o dar con el flow con el que quería hacer la canción, lo que buscaba provocar en la gente, pero al final se hizo el álbum y me llevé la experiencia, aprendí un montón".

Consultado por el recibimiento que tuvo esta producción, contó: "Sentí una linda recepción. Obviamente no fue un boom pero para ser mi primer proyecto fue bueno. Pero el objetivo era que la gente conectara al menos con una canción y que ésta les haga sentir algo, que les represente una emoción. También recibí malos comentarios, pero sé que es parte de este trabajo y el rubro". Además destacó el apoyo que recibió de su familia, especialmente su madre: "Me acompañaron en todo y también con el álbum. Ella escucha cada tema y siempre me dice su opinión y me aporta. Nunca me juzgó y tampoco mi familia".

Soñar a lo grande

Luciano desde muy pequeño soñó con la escena musical y hoy siente que está en el principio de una carrera que refuerza con capacitación: actualmente asiste a tres academias de música y, en simultáneo, asiste al colegio para finalizar sus estudios obligatorios. "Obviamente, si tengo que estudiar para una materia que me cuesta muchísimo, priorizo el colegio. Pero le dedico mucho tiempo a la música, a escribir, practicar ritmos, hacer temas en estudio o también en casa, así como practicar piano y asistir a la Escuela de Música", manifestó.

Respecto a sus metas y sueños, comentó que a corto plazo le encantaría comenzar a dar shows para ganar experiencia, a mediano plazo colaborar con otros artistas de la escena local como el joven Milo J y lograr que la gente conozca sus temas y, algún día, dar con alguien de la industria que lo impulse. "A largo plazo mi sueño es hacer shows masivos, grabar e incluso tocar en el Gran Rex. Cuando era chiquito les decía a mis tíos que llenaría ese lugar y ellos se reían. Es algo para lo que falta un montón, pero ese es mi sueño".

Próximamente, en la segunda quincena de junio, sacará un nuevo tema por el que adelantó estar muy entusiasmado: "En mayo fui a Santa Fe y conocí a unos productores que tienen su propia disquera e hicimos una canción. Es otra onda, es mi feeling y lo que me gusta, pero es algo distinto. La canción la escribí con la ayuda de los productores y se llama 'Carita Linda', especialmente para los que estén enamorados".