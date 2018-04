Llega una oportunidad única para las bailarinas y bailarines de Paraná y la región

Luego de la exitosa experiencia durante 2016 y 2017, la American Academy of Ballet (AAB) regresa a la Argentina, acercando a Paraná su programa Performance Awards, que se llevará a cabo el jueves en el centro Cultural La Vieja Usina. Además de la Performance Awards se realizará una audición para estudiantes de ballet que deseen acceder a la beca de estudio para participar de la Summer School de la AAB que se lleva a cabo durante los meses de junio y julio en el Purchase College, State University of New York.

"La American Academy of Ballet vuelve a nuestro país, a las ciudades de Mendoza, Mar del Plata y Paraná. Nosotros somos el primer punto de su recorrido. Vienen representantes de la escuela a hacer de jurados para las Performance Awards, que es una certificación internacional que se añade al currículum del estudiante de danzas, es un apoyo. La Performance Awards es la segunda vez que se realiza en Paraná, de la mano del Instituto Ballerina. El año pasado fue una experiencia muy rica, estimulante y gratificante para los estudiantes", señaló a Escenario Cecilia Riso, directora del Instituto Ballerina.

Este programa es sumamente enriquecedor y ofrece a los maestros la posibilidad de dar un valor agregado al currículum de sus estudiantes a través de un certificado de validez internacional, que brinda a los mismos un reconocimiento y un estímulo mediante la valoración de su desempeño, en un marco no competitivo.

La Performance Awards es un programa que se estructura en 12 niveles por lo que brinda una proyección de futuro, los estudiantes tienen la posibilidad de presentarse año tras año hasta completar estos 12 niveles. Todos los estudiantes obtienen una certificación junto a una medalla que varía según el rendimiento: bronce, plata y oro. "Los estudiantes deben preparar un programa que la American Academy of Ballet determina. Es un estímulo para estudiar y compartir un ámbito de intercambio y aprendizaje con los compañeros", dijo Riso.

Pero destacó que lo más importante es que el programa prevé para los estudiantes que obtienen el máximo reconocimiento, becas de estudio para participar del Summer School of Excelence de la AAB en New York.

"Se va a realizar una audición para otorgar becas de estudio a estudiantes y bailarines. Eso será aparte de la Performance Awards. La residencia es de dos meses y les da la posibilidad a los estudiantes de tomar clases con distintos referentes de la danza a nivel internacional, bailarines, directores, coreógrafos. Se alojan en un campus universitario y comparten con otros estudiantes", señaló y añadió que para esta beca pueden audicionar bailarinas y bailarines a partir de los 12 años..

Entre los artistas y docentes que invitados especialmente para dictar las clases en la Summer School se destacan representante de American Ballet Theater, National Ballet School de Canada, State Ballet School of Berlin, Vaganova Academy in Rusia, Royal Ballet School, Paris Opera Ballet, por nombrar algunos. "Es importante para nuestra ciudad y alrededores esta oportunidad de acceder a este programa de becas solamente participando de una clase audición", concluyó Riso.

Para acceder a la audición, es requisito inscribirse previamente. Por informes comunicarse con el Instituto Ballerina, prof. Daiana Vuconich, avenida Alameda de la Federación 125, por correo a instballerina @hotmail.com, o al tel. 0343 4329615 de 16 a 20.