Lisandro Soler se presentará en Almacén los 33

Consultado por las canciones, Nicolas agregó: “Las canciones que vamos a presentar están grabadas en un EP que se llama Camaloteando, es un material que grabé en 2021 en Rosario con Alejandro Lauphan como productor y también están en un audiovisual que se llama Acústico en la Mansión, que grabé allá por 2019, lo grabé justamente en la Mansión”.

Sobre sus proyectos, mencionó: “También estoy produciendo unas canciones nuevas con Eric Bellmann, que grabó baterías y produjo en esta primera etapa lo que será un nuevo disco”.

Lisandro se presentará acompañado por Montaña para brindar un repertorio con mayor presencia musical. No suele ser fácil para los músicos encontrar la compañía adecuada para los espectáculos, es por eso que el músico comenta: “A Nicolás Montaña lo conocí tocando en la banda de Gabi Zonis, siempre quedó una afinidad musical y una amistad también y decidí convocarlo para estas fechas”.

Las presentaciones artísticas suelen tener años de recorrido y preparación previa en busca de calidad y mejor desempeño, este es el caso del músico: “En cuanto a lo personal he estado en agrupaciones de muchos estilos desde muy joven, en murgas estilo uruguayo como Cacho Bochinche por ejemplo, bandas de rock fusión como con Gabi Zonis y en Discípulos del Momo. Actualmente comencé a grabar unas 10 u 11 canciones nuevas que van a ser un nuevo disco con la producción inicial de Eric Bellmann”.

lisandro soler y los camalotes 2.jpg Gentileza Rodri Juárez

Continuó: “Desde chiquito empecé con una curiosidad por la percusión, porque mi vieja es de Victoria y al final del carnaval sale una comparsa que es abierta a todo público y se llama Terror do Corso y yo empecé a participar a los 5, 6 años, obviamente tocando cualquier cosa, ya un poco más de grande a eso de los 12 años empecé a estudiar batería con Gustavo Ruiz en el barrio Aatra, después seguí estudiando guitarra con Leonardo González y estudié canto con dos profes, una María Paula Rodríguez y después con Guadalupe Avero. A los 12 o 13 años empecé a estudiar guitarra por curiosidad propia y aprendiendo acordes con cuadernitos que venían de canciones conocidas, robaba esos acordes y algún que otro giro melódico, así empecé a escribir mis propias cosas y armar mis canciones. Hoy sigue siendo así, escucho una música que me gusta, un músico que me parece interesante y ahí se me ocurre alguna cosa que puede funcionar para una canción. A veces escribo de cosas que me conmueven en lo personal, por ejemplo el tema de las quemas de los humedales, de amores, desamores, de mis amistades o cosas que yo considero injustas y esas son las cosas que me inspiran para escribir canciones”.

Lisandro concluyó: “Siempre tuve curiosidad por la grabación, la edición digital, entonces empecé también en la adolescencia a grabar cosas, a editar y explorar los programas de edición y así también me empecé a meter en la cuestión de la producción y composición de forma casera”.