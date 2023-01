“Las cosas no mejoran con el tiempo sino que mejoran con palabras. y hoy podría decirte que no mejoran con el tiempo sino con poesía”, afirmó a Escenario Manuela Mantica en una entrevista exclusiva en alusión a su primer libro. Se trata de la obra Las cosas no mejoran con el tiempo, publicado bajo el sello independiente Ana Editorial, que reúne aproximadamente 60 poemas y que fue posible también su concreción por una beca del Fondo de las Artes.

La escritora comienza el 2023 recibiendo en sus manos su primer libro, lo que para ella es un nuevo nacimiento.

Al mismo tiempo, sobre el libro, Mantica expresó: “Es la concreción de muchos años de trabajo porque este libro tiene poemas que escribí en plena cuarentena cuando recién comenzaba y aproveché esa instancia también para hacer un taller escritura con una poeta que yo admiro muchísimo”.

Los poemas fueron emergiendo progresivamente y luego, Mantica decidió anotarse en un Mundial de Escritura donde tenía que escribir 3 mil caracteres por día, lo cual le significó un desafío muy grande. Pero este trabajo le permitió producir un material importante para sumar al libro.

En torno a ese proceso, la escritora indicó: “ En un primer momento pensé que iba a ser un libro con un tema muy particular que era mi abuelo porque había muchos poemas que remitían a él y a su muerte. Pero fui trabajándolo con Horacio Fiebelkorn -que es un amigo poeta escritor de La Plata- y lo retrabajamos hasta lo que hoy se puede leer”.

De manera categórica, la oriunda de San Justo (Santa Fe) pero que hace muchos años vive en Paraná, señaló que la materialización de su obra le permitió ver que es posible juntar el trabajo con el deseo. “Nunca tomé la escritura como algo sacrificial, siempre ha sido más desde querer hacerlo.

Con la escritura y con cualquier acto artístico es bueno tener una relación amable, no sacrificada”, aseveró, y remarcó también que Las cosas no mejoran con el tiempo se pudo concretar gracias al amor como un móvil .

Manuela Mantica 2.jpg Gentileza Naty Cobos

“Si bien es un libro que habla del amor, porque para mí toda la poesía habla del amor, pero cuando yo digo que me di cuenta que el amor es el móvil es porque entiendo que a este libro no lo habría podido haber hecho sola, sin un intercambio amoroso”. Es allí donde Mantica menciona la importancia de la presencia de sus amigos, amigas, afectos y colegas.

Las cosas y las palabras

Para quien quizás lee el título por primera vez o tiene un primer acercamiento con el libro puede encontrar un título que de alguna manera hace ruido porque tiene una afirmación negativa. Sin embargo, Mantica referenció que desde su concepción la poesía va siempre en contra del sentido común.

“Cuando se habla de que las cosas van a mejorar con el tiempo y que cambian o pasan con el tiempo no hay implicación de quién lo está diciendo, como si uno no tuviera nada que ver con que las cosas mejoren. o creo que sí tenemos mucho que ver en que mejoren o no, y de hecho pienso que no hay nada que haya mejorado tanto mi vida como la poesía y el titulo responde a eso”, manifestó.

La denominación de su obra aparece al final del primer poema del libro, y en cierto punto invita a reflexionar en torno a nuestro accionar. “El poema finaliza con que las cosas no mejoran con el tiempo sino que mejoran con palabras. y hoy podría decirte que no mejoran con el tiempo sino con poesía”, dijo y agregó que lo que acontece en la vida es posible mejorar o no determinadas situaciones o relaciones si uno quiere o no. Tras ser consultada sobre el contexto en el cual comenzó a escribir -la pandemia por Covid-19- y si hubo alguna influencia de ese momento complejo para la sociedad, la escritora precisó: “Te diría que no, si bien había mucho miedo por el virus y las muertes, y la situación económica era compleja, en mi caso fue ahí donde me di un tiempo para escribir”.

En ese sentido, agregó: “La escritura siempre es un terreno donde se encuentra en las sombras, estás como en un lugar en que no ves mucho porque estás viendo en realidad con todo el cuerpo y me pasó eso”.

Presentación

La escritora tiene previsto presentar en febrero su obra tanto en Paraná como en San Justo, su lugar de crianza. Sobre ello expresó: “Mi primer acercamiento con la escritura se produjo en San Justo. Cuando tenía 15 años mi mamá me anotó a un taller de escritura y de alguna manera me gustaría devolver algo de eso”.

El libro se puede adquirir a 2 mil pesos a través del contacto con la autora por mail a m.agustina.m@ gmail.com o por su cuenta de Instagram: manumantica. Mas adelante estará disponible en la página web de Ana Editorial.

En relación a la entrega de esa obra a otros, Mantica afirmó: “El libro ya no me pertenece a mí y empieza a ser de quien lo adquiera. Y yo quería mucho eso porque tenerlo en la computadora era agobiante”.

Por otra parte, la psicoanalista adelantó que luego de cerrar Las cosas no mejoran con el tiempo, realizó un viaje a Buenos Aires donde mantuvo otro encuentro diferente con la escritura. A partir de allí empezó con la producción de una nueva obra que casi la tiene lista