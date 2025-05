Luis Gorelik dirige el estreno mundial de la Sinfonía No. 5 de Mario Perusso

El sábado 31 de mayo a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) ofrecerá un evento de suma importancia en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Bajo la mirada del reconocido director Luis Gorelik , el concierto incluirá el estreno mundial de la Sinfonía No. 5 del compositor argentino Mario Perusso, además de la ejecución del Concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, con la destacada participación del violinista Freddy Varela Montero como solista invitado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sec. de Cultura de Entre Rios (@culturaentrerios)

Las atracciones de la noche

El estreno mundial de la Sinfonía No. 5 de Mario Perusso se presenta como una de las mayores atracciones de la noche. Perusso, uno de los compositores más importantes de la música sinfónica contemporánea de Argentina, se ha destacado por su larga trayectoria y su dedicación a la música orquestal. A lo largo de su carrera, Perusso ha dirigido algunas de las orquestas más prestigiosas de Argentina y del mundo. En esta ocasión, la Sinfonía No. 5 será presentada por primera vez ante el público, lo que convierte al evento en una cita histórica.

Sobre su obra, Perusso expresó: “Hace sesenta años se estrenaba mi primera obra sinfónica, estábamos en la vanguardia. En esta sinfonía trato de expresar sentimientos y vivencias de toda mi trayectoria. Ahora estoy en la retaguardia. Como se le atribuye a Giuseppe Verdi la frase ‘Volver a las fuentes será un progreso’”. Con esta reflexión, el compositor da una idea de lo que se puede esperar de la Sinfonía No. 5, una obra cargada de emociones y vivencias personales que, al mismo tiempo, se conectan con una rica tradición de la música sinfónica argentina.

La OSER se encuentra bien preparada para interpretar esta compleja obra, que promete ser un hito dentro del repertorio argentino. En su desempeño, la orquesta estará dirigida por Luis Gorelik, quien ha sido una figura fundamental en la consolidación de la orquesta como uno de los principales exponentes de la música clásica en la provincia de Entre Ríos.

Luis Gorelik, director de la OSER

Gorelik, quien es muy respetado tanto en Argentina como en el extranjero, expresó a UNO que, para él, este estreno tiene un significado especial, ya que permite acercar la obra de un gran compositor argentino al público de todo el país.

“Mario Perusso, a sus 84 años, sigue componiendo obras llenas de energía y vitalidad, algo que es raro en la música sinfónica contemporánea. Nos enorgullece poder ofrecer este estreno, que sin duda formará parte del patrimonio musical de nuestro país”, comentó Gorelik.

Freddy Varela Montero

En cuanto al programa, también se destacará la participación de Freddy Varela Montero, uno de los violinistas más prestigiosos de Latinoamérica. Varela Montero, concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón desde 2010 y director artístico de la Camerata Bariloche, ha recorrido importantes escenarios internacionales. Su impresionante carrera lo ha llevado a actuar como solista en varias orquestas de renombre, no solo en Argentina, sino también en países como Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador, y en otras regiones de Centroamérica y Norteamérica. En este concierto, Varela Montero interpretará el Concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, una de las obras más representativas del repertorio para violín, que ha sido interpretada por los más grandes violinistas de la historia.

El violinista ha sido reconocido por su virtuosismo y su capacidad para transmitir la emoción de cada obra que interpreta. Su participación en este concierto será, sin lugar a dudas, uno de los momentos más destacados de la noche, y su interpretación del Concierto para violín de Brahms será un regalo para todos los asistentes. Freddy Varela Montero comentó, en relación con este concierto, que siempre es un honor trabajar con orquestas de alto nivel, como la OSER, y expresó su entusiasmo por participar en la premiere mundial de una obra de Mario Perusso.

Gorelik GENT Facebook Luis Gorelik

Riqueza contemporánea

El evento será una excelente oportunidad para que el público disfrute no solo de la música de los grandes maestros clásicos europeos, sino también de la riqueza de la música argentina contemporánea. En este sentido, Luis Gorelik explicó que una de las tareas fundamentales de la OSER es la de dar a conocer la producción orquestal escrita en Argentina y en la región.

“La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tiene la responsabilidad de contribuir a la difusión de las composiciones de nuestros grandes compositores. Mario Perusso, sin duda, es uno de ellos”, aseguró el director, quien se mostró particularmente orgulloso de poder compartir con el público entrerriano una obra inédita de tan alto calibre.

Además, Gorelik comentó sobre los desafíos de curar una temporada sinfónica, que requiere un delicado equilibrio entre la innovación, la tradición y el respeto por la producción nacional. “Es un proceso que implica considerar diversos factores, desde la búsqueda de obras novedosas hasta la inclusión de compositores consagrados. Lo más importante es que la música que presentamos sea capaz de interpelar emocional e intelectualmente al público”, explicó Gorelik.

Orgullo entrerriano

La orquesta, que está considerada una de las más importantes del país, también juega un papel esencial en el desarrollo de la música clásica en Entre Ríos. “La OSER ha sido un modelo para los jóvenes músicos de la provincia, y muchos de ellos sueñan con formar parte de nuestro organismo en el futuro. Además, nuestra labor ayuda a mantener la música clásica viva y accesible para todos, lo que contribuye al crecimiento cultural y social de la provincia”, destacó Gorelik.

El concierto del sábado será una muestra del trabajo constante de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, un organismo que, bajo la dirección de Gorelik, ha logrado posicionarse como uno de los más destacados del país.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche de música excepcional, con la interpretación de obras de compositores clásicos y la presentación de una nueva obra que pasará a formar parte del repertorio orquestal argentino.

Próximas fechas

Para aquellos que no puedan asistir al concierto del sábado 31, el próximo evento de la OSER será el sábado 7 de junio, también en el CPC, con un programa que incluirá la Sinfonía No. 40 K 550 de Mozart y la Sinfonía No. 5 de Dmitri Shostakóvich, bajo la dirección de Luis Gorelik. Sin dudas, esta temporada de conciertos promete ser una de las más importantes de la historia de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, consolidando su lugar como un referente cultural dentro de la provincia y el país.