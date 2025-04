La historia del charango bendecido por el Papa Francisco

Sin embargo, expresó su emoción por la noticia de la muerte de Bergoglio: “No deja de ser una tristeza enorme. Perder a una persona que uno quiere y admira por todo lo que ha significado para un culto y también para nosotros como argentinos. El orgullo de tener una persona tan influyente mundo. Y lo importante es saber que él llegó para dar un mensaje de paz en todo el mundo”.

Momento de la bendición

Faes Micheloud comentó a UNO cómo fue el momento en el que el Papa Francisco le bendijo su charango en Roma. “Yo le pedí la bendición del charango. El con una mano me bendice el charango y con la otra toma la mía. Durante todo el diálogo que tuvimos, no me soltó la mano”, expresó el docente con profunda emoción. “Me lo tomé como un signo de presencia, de lo humano que fue.Las palabras fueron pocas y fue el gesto lo que prevaleció. Fue una persona con mucha presencia y a la vez, una muy cercana. Esa es la postal que me llevé”, comentó.

Gira de la Misa Criolla

Aunque tuvo poco tiempo para charlar con el Papa, Nicolás Faes Micheloud comentó cómo llegó hacia la Santa Sede. “A parte de tocar en las basílicas de San Pedro y de San Ignacio, tocamos en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que es conocido por ser el hospital del Papa. Él tenía una presencia muy marcada e importante. También estuvimos con la Misa Criolla en el lugar donde se hospeda a los refugiados del Medio Oriente”. Fue en el marco de una gira artístico humanitaria junto al coro de la facultad de medicina de la UBA, el tenor Duilio Smiriglia, bajo la direccion del maestro Darío Ingignoli.

De esta manera, se trató de una gira cultural que tuvo miles de emociones y fue muy humanitaria. “Fuimos con un comité de argentinos. El Papa sabía que todos éramos de acá. Entre ellos, estaba uno de los llamados ‘curas villeros’ que era una de las personas que Jorge Bergoglio tuvo a cargo cuando hacían misiones en lugares vulnerables. Por eso creo que, aunque era un ambiente raro entre personas que conocía y personas que no, hubo una muy buena recepción”.

Nicolás Faes Micheloud, su historia como músico

Actualmente Faes Micheloud es docente de la Escuela de Música Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”. Pero su camino en la música comienza en la preadolescencia cuando comenzó a interesarse en el mundo del arte. Comenzó a tocar la guitarra a los 9 años con su profesor particular Claudio Cortez, que es cantante de tango y folklore. “Fue una casualidad porque escuché un disco de folclore, del dúo Jaime Torres y Ariel Ramirez. Específicamente la canción ‘El Quebradeño’ y quedé prendado en ese sonido”.

Fue durante una tradicional feria de artesanos en Paraná, donde había un luthier que vendía instrumentos. Allí se compró su primer charango medio autodidacta: “Mis profesores fueron Nicolás Mayor y Luis Barros,con ellos hice mis primeros pasos. La inquietud me llevó hacia el norte donde hice una especialización en Perú”.

Por el momento se encuentra preparando un material que se estará estrenando de manera mensual en sus redes sociales. Se llama "Transfiguración" y trata de un repertorio de alta exigencia que une música y espiritualidad.